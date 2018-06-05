Британка заверяет, что ее сфотографировал призрак

Мать двоих детей из Великобритании стала жертвой паранормального "домогательства". По словам Дебры Деметриу, привидение сфотографировало ее спящей в кровати, вытащив мобильный из-под подушки. Она настаивает, что находилась дома одна, а дверь в комнату была закрыта на замок, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Загадочный снимок женщина обнаружила, когда просматривала галерею фотографий на своем телефоне. По ее словам, это не было "селфи". Судя по снимку, она держала руки под покрывалом. Телефон загадочным образом оказался у нее под подушкой, когда она проснулась.

Дебра говорит, что ее старший сын ушел на работу за 45 минут до того, как была сделана эта фотография. Второй ребенок находился с отцом. "Я абсолютно уверена, что в доме никого не было", - подчеркнула она.

Интернет-пользователи советуют женщине обратиться в полицию, но она отказалась и выразила надежду, что обнародование этого снимка позволит ей со временем найти ответы на ее вопросы.