Гоняет котов, виляет хвостом: теленок, выращенный собаками, думает, что он пес - ФОТО

Какая разница, что у тебя есть копыта и режутся рога. Обожаешь собак и хочешь жить так же - почему бы не считать себя псом?

"Мы приютили телёнка, от которого отказалась мама, и он считает себя собакой". Владельцы фермы Happy Hens and Highlands Farm в американском городе Ашвилл, Северная Каролина, держат дома 4-месячного теленка Джеймса, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Забавный малыш чувствует себя прекрасно, а на аккаунт фермеров в Instagram, где они часто публикуют фотографии теленка, подписались уже 37,5 тысяч пользователей.

По словам хозяев фермы, 33-летнего Адама Хопсона и его 32-летней жены Эмили, после рождения теленок был очень крупным. Вероятно во время родов произошли затруднения - какое-то время в мозг малыша не поступал кислород, из-за чего он получил повреждения. Малыш не знал, как подступиться к матери, поэтому фермерам пришлось выкормить его дома.

Из-за искусственного вскармливания Джеймс не совсем понимает, откуда берется молоко, поэтому готов лизать всё что угодно, включая людей и собак.

"Джеймс рос, и оказалось, что с ним все в порядке. Он очень добрый, общительный и активный. Теленок смог подружиться с собаками, а вот со своим стадом - нет", - отметила Эмили Хопсон.

Теленок прожил в одной комнате с парой несколько недель. За это время хозяева позволяли ему играть с собаками. Когда Джеймс был малышом, он много времени проводил со своими четвероногими друзьями и перенял многие их привычки. Теперь он вырос, и это уже не так просто.

"Он становится очень крупным, поэтому если раньше, когда он бодал наших псов, это было мило, то теперь для них это жестковато и они уже не хотят играть с ним как раньше", - объяснила Эмили Хопсон.

Недавно теленка пришлось переселить в загон к курам, где он иногда гоняет котов. К бычку подселили двух осиротевших телят, которых задирает другой скот.

Когда инстаграм Эмили и Адама стал популярным, к ним начали все чаще обращаться люди, которые просили им продать коровок в качестве домашних питомцев. Но пара отказалась - все животные им как родные.