Родные братья и сестры знаменитостей, о которых мы даже не знали - ФОТО
Имиджмейкеры настолько тщательно продумывают образы знаменитостей, что те нам кажутся самодостаточными и независимыми личностями. Порой даже сложно представить, что они ежедневно занимаются теми же делами, что и мы, что у них есть личная жизнь и за каждым стоят родные и близкие люди.
Day.Az со ссылкой на ofigenno.com покажет мировых селебрити с совершенно нового ракурса: это звезды с их родными братьями и сестрами. О существовании многих ты и не догадывался... А ты знал, что у Эштона Кутчера есть брат-близнец и что брат Эммы Уотсон больше похож на Эмму Уотсон, чем Эмма Уотсон сама на себя? Правду сказать, мы тоже не знали!
Пенелопа Крус с сестрой Моникой
Эмма Уотсон с братом Алексом
Элайджа Вуд и его сестра Ханна
Мэйси Уильямс со своим братом
Николь Кидман с сестрой Антонией
Эдди Редмэйн со своим младшим братом Томом
Брэд Питт с братом Дагом
Леди Гага и ее сестра Натали
Скарлетт Йоханссон с братом-близнецом Хантером
Эштон Кутчер и его брат-близнец Майкл
Зои Дешанель с сестрой Эмили
Зак Эфрон со своим братом Диланом
Анджелина Джоли с братом Джеймсом
Дэвид Бекхэм с младшей сестрой Джоанн
Джейк Джилленхол со своей сестрой Мэгги
Джессика Альба с братом Джошуа
Дакота Фэннинг со своей сестрой Эль Фэннинг
Братья Рейф и Джозеф Файнз
Камерон Диас с сестрой Чимен
Линдси Лохан с сестрой Али
Джиджи и Белла Хадид со своим братом Анваром
Мэри-Кейт и Эшли Олсен со своей младшей сестрой Элизабет
Братья Болдуины
Джаред Лето со своим братом Шенноном
Джуд Лоу с сестрой Наташей
Джеймс Франко со своим братом Дейвом
Тейлор Свифт и ее брат Остин
Блейк Лайвли с братом Эриком
Совсем не странно, что большинство этих людей ты видишь впервые. Многие знаменитости предпочитают не афишировать свою личную жизнь, поскольку их братья и сестры не публичные личности, и звездам бы не хотелось, чтобы пронырливые папарацци следили за каждым их шагом. Ну что ж, имеют на это полное право! А ты как считаешь?
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