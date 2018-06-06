Родные братья и сестры знаменитостей, о которых мы даже не знали - ФОТО

Имиджмейкеры настолько тщательно продумывают образы знаменитостей, что те нам кажутся самодостаточными и независимыми личностями. Порой даже сложно представить, что они ежедневно занимаются теми же делами, что и мы, что у них есть личная жизнь и за каждым стоят родные и близкие люди.

Day.Az со ссылкой на ofigenno.com покажет мировых селебрити с совершенно нового ракурса: это звезды с их родными братьями и сестрами. О существовании многих ты и не догадывался... А ты знал, что у Эштона Кутчера есть брат-близнец и что брат Эммы Уотсон больше похож на Эмму Уотсон, чем Эмма Уотсон сама на себя? Правду сказать, мы тоже не знали!

Пенелопа Крус с сестрой Моникой

Эмма Уотсон с братом Алексом

Элайджа Вуд и его сестра Ханна

Мэйси Уильямс со своим братом

Николь Кидман с сестрой Антонией

Эдди Редмэйн со своим младшим братом Томом

Брэд Питт с братом Дагом

Леди Гага и ее сестра Натали

Скарлетт Йоханссон с братом-близнецом Хантером

Эштон Кутчер и его брат-близнец Майкл

Зои Дешанель с сестрой Эмили

Зак Эфрон со своим братом Диланом

Анджелина Джоли с братом Джеймсом

Дэвид Бекхэм с младшей сестрой Джоанн

Джейк Джилленхол со своей сестрой Мэгги

Джессика Альба с братом Джошуа

Дакота Фэннинг со своей сестрой Эль Фэннинг

Братья Рейф и Джозеф Файнз

Камерон Диас с сестрой Чимен

Линдси Лохан с сестрой Али

Джиджи и Белла Хадид со своим братом Анваром

Мэри-Кейт и Эшли Олсен со своей младшей сестрой Элизабет

Братья Болдуины

Джаред Лето со своим братом Шенноном

Джуд Лоу с сестрой Наташей

Джеймс Франко со своим братом Дейвом

Тейлор Свифт и ее брат Остин

Блейк Лайвли с братом Эриком

Совсем не странно, что большинство этих людей ты видишь впервые. Многие знаменитости предпочитают не афишировать свою личную жизнь, поскольку их братья и сестры не публичные личности, и звездам бы не хотелось, чтобы пронырливые папарацци следили за каждым их шагом. Ну что ж, имеют на это полное право! А ты как считаешь?

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