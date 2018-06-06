3 продукта, которые продлевают жизнь

Пища с повышенным содержанием белка, кофе, орехи - какие еще продукты позволяют продлить жизнь и какие факторы влияют на ее продолжительность, расскажет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голландские исследователи из Гронингенского университета установили, что потребление большого количества белка в пожилом возрасте защищает от сердечной недостаточности и снижает риск преждевременной смерти. Об этом они рассказали на Всемирном конгрессе, посвященном острой сердечной недостаточности, проходившем в Вене.

Мясо

Участниками исследования стали 2 281 пожилых людей из 11 стран Европы. Их средний возраст составил 68 лет. Спустя почти два года среди тех, кто потреблял незначительное количество белка (менее 40 грамм в день), умер 31% участников. У тех, кто потреблял более 70 грамм белка ежедневно, риск смерти снизился до 18%.

С учетом таких факторов, как возраст и функция почек, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46%.

По словам исследователей, белок необходим для регенерации мышц сердца. С возрастом организм использует белок менее эффективно, поэтому пища с высоким его содержанием позволяет улучшить ситуацию.

Селен и орехи

Весьма полезны оказались и продукты, богатые селеном - о пользе этого вещества недавно рассказали китайские ученые.

В организме человека селен взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах. Селен входит в состав белков мышечной ткани, белков миокарда. Также селен способствует образованию трийодтиронина (гормонов щитовидной железы).

Также селен необходим для нормального функционирования иммунной системы. Он задействован в механизмах противодействия вирусным инфекциям, включая ВИЧ. Кроме того, он способствует усвоению йода в организме.

Исследователи проанализировали ряд посвященных селену работ и установили, что его нехватка в организме способствует более раннему ухудшению когнитивных функций, раннему старению и преждевременной смерти.

Селен поступает в организм с пищей как растительного, так и животного происхождения. Много селена содержится в злаках (овсяная и гречневая крупы, пшеничные отруби), оливковом масле, овощах (чесноке, помидорах), орехах (особенно бразильских), белых грибах и шампиньонах, рыбе и морепродуктах (в кальмарах, креветках, устрицах), говяжьих почках и печени, морской соли, куриных яйцах.

Диета

А популярная в последние годы средиземноморская диета, как выяснилось, снижает риск развития депрессии в пожилом возрасте - те участники проведенного в Италии исследования, которые потребляли больше оливкового масла и фруктов, реже страдали от депрессивных симптомов.

Кроме того, средиземноморская диета на треть снижает риск развития эстроген-независимых раковых опухолей груди, которые составляют почти половину всех случаев рака груди и имеют наихудшие показатели выживаемости.

Средиземноморская диета богата оливковым маслом, рыбой, фруктами, орехами, овощами и злаками и содержит мало красного мяса, сладостей и злаков в очищенном виде, например, белого риса или белого хлеба.

Кофе

Неоднократно говорили ученые и о пользе кофе. Его умеренное потребление способно продлить жизнь - исследования показывают, что чем выше потребление кофе, тем ниже риск умереть от любого из заболеваний. Кроме того, у любителей кофе более здоровая печень.

"Мы выяснили, что потребление большего количества кофе связано с лучшей работой печени и иммунным ответом", - объяснил доктор Марк Гантер, ведущий автор исследования.

Исследователи из Университета Южной Каролины получили сходные результаты. Согласно их исследованию, употребление кофе связано с пониженным риском смерти от сердечных заболеваний, рака, инсульта, диабета и болезней почек у представителей всех рас.

Люди, выпивающие хотя бы чашку кофе в день, рискуют умереть раньше времени на 12% меньше, чем те, кто не пьет кофе вообще. Три чашки кофе в день снижают риск уже на 18%.

При этом снижение риска смертности не зависело от того, пили участники обычный кофе или без кофеина. Так что с кофеином, по-видимому, этот эффект не связан.

Однако стоит иметь в виду, что на продолжительность жизни влияет множество факторов помимо питания. Так, например, низкая продолжительность жизни может быть обусловлена генетически - некоторые гены отвечают за то, в какой степени стресс и подавленное настроение влияют на продолжительность жизни. Эксперименты на животных показали, что применение антидепрессантов позволяет сгладить их влияние.

Мужественность

Мешает долголетию и излишняя мужественность. "Настоящие мужчины" избегают посещать врачей и заботиться о своем здоровье.

"Те респонденты, которые набрали высокие баллы по шкале мужественности, отвечая на вопросы анкеты, откладывали посещение врача или выбирали именно врача-мужчину, но не рассказывали ему откровенно о своих симптомах. Мужчины стесняются и не хотят показывать докторам свою слабость", - рассказали исследователи.

Впрочем, грешат недостаточной заботой о здоровье и женщины, считающие себя сдержанными, храбрыми и уверенными в себе. Так что традиционные представления о мужественности лишь снижают перспективы долгой здоровой жизни.

А вот высшее образование, наоборот, способно продлить мужскую жизнь в среднем на восемь лет, а женскую - на четыре. Во многом эта закономерность объясняется тем, что люди с высшим образованием реже употребляют табак и алкоголь, поясняют ученые.

Кроме того, в мозге долгожителей присутствует большее количество веретеннобразных нейронов.

Веретенообразные нейроны - это крупные клетки мозга, которые позволяют быстро передавать информацию по мозгу. Они есть у животных с крупным мозгом - многих китообразных, слонов, гоминид. У человека они были открыты лишь недавно.

У гоминид веретенообразные нейроны есть лишь в двух отделах мозга - передней поясной коре и части орбитофронтальной коры, фронтоинсулярной коре, которые отвечают, в том числе, за принятие решений и эмоциональные реакции. У человека эти нейроны имеются также в дорсолатеральной префронтальной коре, тоже играющей роль в регуляции эмоций и самоконтроле.

Предполагается, что веретенообразные нейроны появились как средство передачи информации в большом мозге, необходимое для развития социального поведения. Изменения этих нейронов ассоциированы с заболеваниями, для которых характерны уход от социального контакта, нарушение мышления и речи, искажение реальности. Предположительно, поражения веретенообразных нейронов связаны с шизофренией и болезнью Альцгеймера.

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