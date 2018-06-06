Объяснено существование сверхъестественных сил

Нейробиологи из США и Канады определили область мозга, которая отвечает за религиозный опыт и ощущения присутствия сверхъестественного. Оказалось, что при уменьшении активности в нижней теменной дольке (lobulus parietalis inferior), которая отвечает за создание чувства контроля над своей собственной волей, может возникать иллюзия присутствия постороннего всемогущего существа. Статья ученых опубликована в журнале Cerebral Cortex. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Религиозный и мистический опыт включает в себя различные переживания, в том числе ощущение единения с высшими силами или встречи с невидимыми существами. Показано, что при этом оказываются задействованы различные нейронные структуры и механизмы центральной нервной системы, но чаще всего изменения наблюдаются в теменной части головного мозга. Кроме того, стимуляция нижней теменной дольки приводит к уменьшению религиозности. Однако до сих пор было не установлено, действительно ли эта часть мозга связана исключительно с духовным опытом или она отвечает за любые сильные переживания вроде чувства воссоединения с природой.

В исследовании приняли участие 27 человек в возрасте 18-27 лет. За неделю до сканирования мозга добровольцев попросили описать ситуацию, при которой они бы почувствовали связь с высшими силами или божественное присутствие. Участники также рассказали о ситуациях, когда они ощущали стресс или расслабление. При проведении функциональной магнитно-резонансной томографии испытуемые слушали аудиозапись, которая воспроизводила сценарий с расслабляющим, стрессовым или духовным опытом.

Оказалось, что, хотя религиозный опыт у участников отличался, в активности их мозга наблюдались схожие закономерности. При этом снижалась активность нижней теменной дольки. Известно, что правая часть этой области отвечает за правильное восприятие своего собственного тела в пространстве и чувство самоконтроля, а левая - за зрительно-пространственное восприятие окружения. Кроме того, она содержит моторные и зеркальные нейроны, помогающие человеку понять намерения других людей по их движениям. Таким образом, снижение активности теменной доли, скорее всего, способствует "встрече" со сверхъестественным.

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