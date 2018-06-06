Ученые предупреждают: собаки станут источником новых эпидемий гриппа

Следующая крупная эпидемия гриппа может возникнуть не по "вине" кур или свиней, а собак, среди которых недавно начали распространяться "свиные" версии этого вируса, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале mBio.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Распространение вирусов гриппа среди собак опасно тем, что их уровень генетического разнообразия почти так же высок, как и среди людей. Это заметно повышает вероятность того, что вирус научится заражать и людей, приспосабливаясь к новым породам собак", - рассказывает Адольфо Гарсия-Састре (Adolfo Garcia-Sastre) из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке (США).

Вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце 2000 годов вызвали серьезные опасения среди вирусологов и медиков. Некоторые из них тогда заявляли об угрозе появления пандемии гриппа, сходной по масштабам с вспышкой гриппа-"испанки" в 1918 году, унесшей миллионы жизней людей по всему миру.

Пока эти вирусы не "научились" распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этими видами гриппа могут заразиться только люди, тесно контактирующие с птицами или свиньями, хотя, как прогнозируют медики, вирус H7N9 может приобрести такую способность уже в ближайшее время.

Новым разносчиком и "инкубатором" для этих вирусов, как выяснили Гарсия-Састре и его коллеги, могут стать не свиньи, куры, утки или гуси, а "лучшие друзья человека", домашние и дворовые собаки.

Изучая историю распространения "предков" знаменитого вируса H1N1, вызвавшего эпидемию свиного гриппа в США и Мексике в 2009 году, ученые натолкнулись на рассказ о том, как пес заразился гриппом от лошади примерно 15 лет назад. Разыскивая другие истории подобного рода, вирусологи обнаружили, что собаки китайских фермеров в провинциях Гуаньдунь и Гуаньси относительно недавно пережили несколько вспышек гриппа.

Заинтересовавшись этими случаями, американские ученые связались с китайскими коллегами и получили от них несколько десятков проб, собранных ветеринарами во время подобных эпидемий, и выделили из них 16 новых штаммов гриппа, о существовании которых они раньше не знали.

В РНК этих вирусов Гарсию-Састре и его коллег поджидал сюрприз - оказалось, что все эти вирусы содержат в себе фрагменты геномов трех разных штаммов гриппа, H1N1, H3N8 и H3N2, которые раньше поражали только людей, птиц и свиней, но не собак.

По всей видимости, предки этих вирусов случайно проникли в организм одного из псов и "перемешались", что породило новое семейство патогенов, принадлежащих к группе H1N1, способных заражать и собак, и свиней, и распространяться между ними воздушно-капельным путем. По текущим оценкам врачей, примерно 15% собак, попадавших в ветеринарные клиники Китая во время этих эпидемий, были заражены этими версиями патогена.

Пока не понятно, может ли этот вирус проникать и в организм людей - сейчас ученые пытаются понять, так ли это, проводя опыты на культурах клеток человеческих легких. С другой стороны, уже сейчас можно сказать, что вирус гриппа "прижился" среди собак и что следующая эпидемия может быть порождена не свиньями или курами, а собаками.

Особую опасность, как отмечает Гарсия-Састре, представляет то, что собаки выращиваются в Китае не только для защиты дома или в качестве питомцев, но и в качестве источника мяса. Подобные псы живут не в самых лучших условиях и никогда не попадают в руки ветеринаров, что заметно осложняет наблюдения за дальнейшим распространением и эволюцией новой версии H1N1.

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