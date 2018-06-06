Как мозг отличает галлюцинации от реальности

Мозг здоровых людей отличает галлюцинации от реальности благодаря особой области в префронтальной коре, которая логически проверяет воспринимаемую картинку. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В принципе, нам удалось открыть нечто похожее на визуальное метасознание, помогающее отличать реальность от вымысла. Нашли ли мы место, где прячется сознание человека? Оно включает в себя и порождается столь большим множеством разных процессов, что мы пока не можем говорить об этом", - заявил Добримир Ранев из университета Джорджии (США).

В мире кривых зеркал

Довольно долго ученые считали, что шизофрения и многие другие расстройства психики возникают в основном по генетическим причинам, из-за наличия особой комбинации мелких мутаций, которые вызывают серьезные нарушения в работе нервных клеток и ведут к деформации восприятия реальности.

С другой стороны, недавние наблюдения за психическим здоровьем больших групп людей и эксперименты с участием шизофреников показали, что часто человек начинает видеть галлюцинации и слышать голоса не только из-за мутаций, но и из-за нарушений в работе цепочек нейронов, связывающих разные отделы мозга и участвующих в обработке информации из органов чувств.

Ранев и его коллеги открыли один из возможных кирпичиков сознания, изучая, как работают эти области и как они помогают отличать реальность от фантазий нашей нервной системы.

Один из таких участков, как выяснили авторы статьи, расположен между верхней и правой частями префронтальной коры (DLPFC) и ее нижней половиной (aPFC). Оба региона коры, по словам ученых, отвечают за обработку картинки, воспринимаемой глазами, однако пока не было понятно, что именно они делают.

Нейрофизиологам удалось найти ответ на этот вопрос, наблюдая за поведением двух десятков добровольцев, чью префронтальную кору облучали особыми магнитными импульсами, которые либо подавляли, либо стимулировали работу DLPFC и aPFC, а также связи между ними.

Грань реальности

В тот момент, когда это происходило, участники опытов смотрели на монитор, куда выводился набор из тонких черно-белых полосок, слегка повернутых влево или вправо. Добровольцы должны были понять, в какую сторону смотрят линии, и нажать соответствующую кнопку на пульте, а ученые следили, меняет ли облучение мозга качество ответов.

Изменения в работе мозга действительно были: когда Ранев и его коллеги включали DLPFC, точность ответов добровольцев падала, как и их уверенность в своей правоте. Это, как посчитали исследователи, указывает на то, что эта часть коры участвует в первичной обработке данных и ее стимуляция порождала много "шума" в воспринимаемой картинке.

Подавление работы aPFC привело к более интересным последствиям - подопечные нейрофизиологов начинали больше ошибаться и чаще видеть миражи вместо реальных линий, но при этом их уверенность в своих действиях и ответах не падала и они не считали, что видят что-то несуществующее.

Получается, что этот участок коры играет роль нейроцензора - он анализирует данные, поступающие от соседа, сравнивая их с тем, что уже имеется в памяти человека, и проверяя уровень внимательности и возбужденности. Эта часть коры, как объясняют ученые, помогает взглянуть на мозг со стороны и проверить корректность его работы при помощи логики и альтернативных источников данных.

Соответственно, стимуляция этого региона мозга может помочь многим шизофреникам и другим людям, испытывающим проблемы с восприятием реальности, вернуться из мира иллюзий и неслышимых голосов к нормальной жизни. Дальнейшее его изучение, как надеются сами ученые, поможет понять, где прячется сознание человека и как оно работает.

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