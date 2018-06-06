Ресторанная психология: как цвет влияет на аппетит

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как декорирована еда в ресторане? Осознаёте вы или нет, но цвет еды влияет на ваш аппетит и настроение. Это связано с психологией и тем, где тот или иной цвет встречается в природе. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет список самых популярных и самых непопулярных цветов на вашем столе.

Красный - возбуждает аппетит. Мы знаем множество красных продуктов: помидоры, клубника, красный перец... Кроме того, красный цвет поддерживает в нас желание общаться, так что его популярность в ресторанном декоре не удивительна. Вы много едите и проводите время за непринуждённой беседой - что ещё нужно?

Оранжевый вызывает ассоциации с голодом и нуждой. Этот цвет рестораны тоже охотно используют, потому что он, как и красный, вызывает желание поесть, а общепиту именно этого и надо.

Жёлтый - цвет общения. Ярко-жёлтый особенно любим всяким фаст-фудом вроде Макдоналдс. Возможно, идея состоит в том, чтобы посетители больше общались и не особенно замечали, что едят.

Бежевый и коричневый - цвета земли, которые с одной стороны действуют умиротворяюще, а с другой - не подавляют аппетит. Глубокий коричневый - тёмное дерево, например, может придать помещению роскошный вид. На столе эти цвета тоже очень популярны: мясо, хлеб, фасоль - белки и углеводы, необходимые для здорового питания. Может, коричневый кажется нам таким роскошным потому что напоминает отбивную?

Зелёный успокаивает и способствует пищеварению, поэтому многие рестораны ставят в декоре на этот цвет. Если вы едите зелёное, то сможете съесть больше. Кроме того, зелёный помогает концентрировать внимание.

Синий - цвет мира и покоя, и у него множество поклонников. Но что касается еды, то тут он не особенно популярен. Синий и голубой подавляют аппетит. Если вы хотите есть меньше, вкрутите в холодильник голубую лампочку и обзаведитесь голубой посудой. Сколько вы знаете в природе съедобных вещей голубого цвета? В голову приходит разве что голубика.

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