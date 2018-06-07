8 видов укусов насекомых, о которых вы просто обязаны знать - ФОТО

Чтобы избежать непредвиденных и неприятных последствий, очень важно научиться различать укусы и правильно их обрабатывать. Day.Az со ссылкой на interesno.cc представляет читателям виды укусов насекомых, которые необходимо знать.

Укус комара

Комариный укус выглядит как покрасневший подкожный пузырь и сильно чешется. Как правило, никаких особых мер принимать не нужно, разве что намазать место укуса успокаивающей мазью.

Но если укус сопровождается жаром, болями в суставах или опуханием лимфоузлов, следует обратиться к врачу - возможно, в кровь попала инфекция.

Укус блохи

Эти укусы вызывают сильный зуд. Обычно блошиные укусы появляются группками по 3-4 и напоминают мелкие красные пупырышки.

Первым делом их необходимо промыть водой с мылом. Затем намажьте укусы цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд. Не расчёсывайте укусы, чтобы не занести инфекцию.

Укус клопа

Укусы клопов выглядят по-разному. Кто-то может их вообще не замечать, а у кого-то возникает сильная аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и болезненными ощущениями.

Помимо кожных повреждений, типичные симптомы включают в себя боль, зуд, дерматит, а у аллергиков - опухание и даже волдыри.

Главный враг клопов - гигиена. Поэтому первым делом помойтесь с мылом, уделяя особое внимание местам укусов. В крайних случаях может понадобиться противовоспалительное или антигистаминное средство.

Укус паука

За исключением нескольких видов (типа чёрной вдовы и каракурта), большинство паучьих укусов безвредны. Характерный признак такого укуса - две точки, обрамлённые кругом.

Если вас укусил паук, первым делом промойте место укуса водой с мылом. Затем приложите лёд и при необходимости примите обезболивающее. Если укус сильно опух, примите антигистаминное средство.

Если наблюдаются более серьёзные симптомы или у вас есть основания подозревать, что паук был ядовитый, обратитесь к врачу как можно скорее.

Укус клеща

Эти паразиты, часто живущие на животных (особенно на собаках), могут быть очень опасны для человека. Клещи нередко являются разносчиками крымской геморрагической лихорадки и болезни Лайма.

Если в вас вцепился клещ, необходимо удалить его как можно скорее, не прибегая к народным средствам типа масла, бензина и прижигания. Используйте пинцет; подцепите клеща как можно ближе к коже и плавно тяните вверх. Затем тщательно промойте укус водой с мылом.

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Учтите, что клещу-переносчику обычно требуется до 48 часов, чтобы заразить вас вирусом, поэтому надо всегда проверять наличие клещей после возвращения из леса.

Укус муравья

Укусы некоторых видов муравьёв (например, рыжих лесных) содержат яд, вызывающий у человека зуд, воспаление и раздражение кожи. Если симптомы не проходят, намажьтесь мазью с кортизоном.

В случае появления волдырей, не лопайте их, чтобы не занести инфекцию. Если это произойдёт, немедленно обратитесь к врачу.

Укус скорпиона

Опасность укуса скорпиона зависит от нескольких факторов: вида скорпиона, возраста человека (дети хуже переносят укусы) и количества впрыснутого яда.

Как и в случае с другими ядовитыми животными, первым делом надо удалить жало, если оно осталось в коже, с помощью лезвия. Не используйте пинцет, чтобы случайно не раздавить резервуар ядовитой железы и не впрыснуть в организм ещё больше яда.

Затем тщательно промойте место укуса водой с мылом и наложите лёд на 10 минут. Потом повторите процедуру сначала. Если состояние укушенного ухудшается, немедленно обратитесь к врачу.

Укус осы

Укус пчелы

Сам по себе яд этих насекомых не опасен, хотя и крайне болезнен. Однако у многих людей есть аллергия на него. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу.

Чтобы снять опухание, обработайте укус уксусом или другим подручным средством. Пчёлы часто оставляют в коже жало. Если оно есть, удалите его пинцетом.

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