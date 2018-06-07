Современные архитекторы называют несколько причин, почему СНиПы СССР предусматривали в планировке "сталинок" и "хрущевок" окна в санузлах. Но в основном это делалось из-за соображений безопасности - как санитарной, так и противоударной (в случае взрыва газа).Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, зачем в советских санузлах делали окно.

Малоэстетично, зато дешево и практично

По мнению члена Союза архитекторов России Ю. В. Алексеева, "окна в мир" из санузлов в кухни в советских квартирах делали отчасти для расширения пространства: ванная, чаще всего совмещенная с туалетом, и кухня в "сталинках" и "хрущевках" были небольшими по площади, и оконные проемы между ними хоть как-то этот метраж визуально увеличивали. В случаях перебоев с электроэнергией туалетное окно не позволяло жильцу оказаться в кромешной тьме. Кроме того, данные проемы, которые делались даже в изолированных санузлах, как считали советские архитекторы, имели определенную коммуникативную функцию, не позволяя человеку ощущать себя в замкнутом пространстве. Юрий Владимирович считает, что подобный, "бюджетный", вариант решения ряда проблем советских малогабаритных квартир себя не оправдал - с точки зрения планировки пространства одних окон из санузлов недостаточно.

Чтобы не снесло перегородки взрывом газа

Это еще одна причина для оборудования подобных окон во внутриквартирном пространстве советскими проектировщиками, названная, в частности, архитектором Русланом Кирничанским. Кирничанский считает ее одиозной: перегородки между санузлом и кухней выложены толщиной в полкирпича, и взрыв бытового газа просто разнесет их. А если учесть, что советские строители зачастую имели привычку экономить на цементе в растворе, то надежность подобных стен при воздействии на них ударной волны и вовсе ставится под сомнение. Кирничанский приводит более логичную, на его взгляд, причину обустройства туалетных "амбразур" в "сталинках" и "хрущевках" - архитектор полагает, что подобные окна делали все же из-за стремления обеспечить санитарные нормы безопасности, для большей освещенности санузлов, поскольку общеизвестно, что солнечный свет способствует обеззараживанию воздуха и уничтожению бактерий. Считается, что данная планировка квартир, возводимых в 50-х - 60-х годах ХХ века, должна была помочь в борьбе с туберкулезом, довольно распространенным тогда заболеванием (солнечный свет не позволяет размножаться во влажной среде туберкулезной палочке). По мнению Кирничанского, не случайно эти окна делались глухими, не открывающимися, - для них существовала только одна функция - давать дополнительное освещение, с вентиляцией жилых помещений должны были справляться вытяжки, также предусмотренные планировкой квартир.

Что делали с этими проемами

Жильцы чаще всего закрашивали (или заклеивали обоями, закладывали кирпичами) такие окна. Кирничанский считает, что рассуждая об эффективности квартирной борьбы с туберкулезом, спасибо все же надо сказать не туалетным застекленным проемам, а достижениям медицины. Подобных "бойниц" чаще всего стеснялись (в них можно было, став на табуретку, подглядывать за тем, что и кем делается в санузле). Тем не менее, во многих квартирах, построенных еще при Сталине и Хрущеве, эти окна сохранились до сих пор. Алексеев и Кирничанский подтверждают, что современные отечественные СНиПы уже больше не обязывают обустраивать строящиеся квартиры подобными оконными проемами между санузлами и кухнями - эффект от них нулевой.

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