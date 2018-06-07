Названы лучшие продукты для спасения от усталости
Современная жизнь требует от человека всегда быть в форме и в тонусе, - но как все время сохранять бодрость ума и тела? Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет список продуктов, которые помогают поддерживать энергию на должном уровне.
В этот перечень вошли:
Орехи. В них много белка, полезных жиров, а также важнейших для здоровых нервов и психики веществ - витаминов группы В и магния.
Авокадо. Первоклассный источник жиров и калорий, полезных для организма.
Печень. Употребление печени снабжает организм витамином D, который помогает быть активным на протяжении всего дня.
Морепродукты. Они содержат йод, недостаток которого ведет к упадку сил, сказываясь на функциях щитовидной железы.
Куриные яйца. Это великолепный источник холина - биологического нейромедиатора, поддерживающего мозговую активность.
Зелень. Употребление зелени - зеленых овощей и листовых растительных продуктов - насыщает кровь кислородом. Кроме того, зелень защищает организм от процессов окисления, вызывающих сильную усталость и являющихся следствием употребления большого количества разных консервантов.
Ягоды. Являются вместилищем мощного запаса антиоксидантов - в этом плане с ними не выдерживает конкуренции ни один продукт.
Продукты-стимуляторы. К ним относятся продукты, которые активизируют работу надпочечников: хрен, крестоцветные овощи, перец, фасоль, горький черный шоколад и какао.
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