Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел - ВИДЕО
Третьему рейху приписывают невероятные достижения, в которые сложно поверить. Есть сведения, что гитлеровская Германия занималась полумистическими проектами и кое-чего добилась. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, чем же занимались учёные-нацисты.
1. Третий рейх направлял экспедиции в Тибет, чтобы найти Шамбалу, легендарную страну, где хранятся знания, обладатель которых станет властителем мира. Кстати, именно из Тибета пришла к фашистам свастика, которую нацисты использовали в отражённом виде. В 1934 году исследователи нашли уникальную рукопись на санскрите и доставили её лично Гитлеру. Вплоть до окончания Второй мировой войны гитлеровцы искали Шамбалу. Собранные за время работы материалы оказались в руках британской разведки и до сих пор засекречены.
2. "Фау-7" - самый секретный проект Германии. Во время войны летчики союзных войск сообщали о встречах в небе со странным светящими сферами. Есть предположения, что эти сферы были созданы в рамках "Фау-7". Нацисты пытались создать дисковые летающие объекты, которые обладали фантастической маневренностью и развивали гигантскую по тем временам скорость. В будущем планировалось, что один диск должен будет уничтожать целую эскадрилью. Проект близился к завершению, но стало очевидно, что война закончится поражением Германии, поэтому все изготовленные диски и чертежи были уничтожены.
3. Операция "Шлюз". По некоторым сведениям, высокопоставленные чиновники СС избежали возмездия, потому что покинули Германию в конце войны на подводных лодках. Эскадра крупных субмарин, которая получила название "Призрачный конвой", доставила их в Южную Америку. До сих пор нет ясности, существовал ли он на самом деле.
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