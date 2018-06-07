Ненавистные кинороли, которые актеры вынуждены были сыграть - ВИДЕО

Даже неискушённый зритель видит, что актёр на съёмках полностью выложился и создал незабываемый образ. Столь же заметно, когда исполнитель сыграл роль лишь "для галочки" и не проникся персонажем. Эти артисты на экране выглядят неубедительно потому, что явно недолюбливают своих персонажей. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет об актерах, которые возненавидили свои роли, но вынуждены были их сыграть.

1. Эдвард Нортон в "Ограблении по-итальянски-2". Актёр подписал контракт на три картины со студией Paramount Pictures, но сценарии его разочаровывали. Кинобоссы буквально заставили Нортона сыграть в "Ограблении по-итальянски-2". Артист даже не скрывал, что фильм ему безразличен.

2. Киану Ривз в "Наблюдателе". Киану согласился на небольшую роль в фильме, но благодаря махинациям вынужден был сыграть убийцу-маньяка. Чтобы избежать судебных тяжб, он согласился и просто отбыл время на съёмочной площадке. В итоге фильм стал провальным, а Ривза раскритиковали.

3. Энн Хэтэуэй в "Дневниках принцессы 2: Как стать королевой". Энн в начале двухтысячных грезила о серьёзных ролях и уже подготовилась к съёмкам в "Призраке оперы", который обещал стать грандиозным. Но актриса была связана контрактом со студией и поэтому с нежеланием начала сниматься в "Дневниках принцессы", отказавшись от "Призрака оперы".

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