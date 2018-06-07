Чем опасен сон на правом боку, животе и спине - ВИДЕО

Вы слышали о людях, которые могут спать всего лишь несколько часов в сутки? Если вы не относитесь к их числу, то нелишним будет прислушаться к следующим советам. Кстати, не забудьте: для того, чтобы утром проснуться по-настоящему отдохнувшим, нужно спать не только достаточно, но и правильно. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, чем опасен сон на правом боку, животе и спине.

1. Проще всего заснуть на животе, но вот спать в такой позе всю ночь вредно. Дело в том, что когда мы лежим на животе, то вынуждено поворачиваем голову. Из-за этого передавливаются артерии и нарушается кровоснабжение мозга. Также затрудняется работа лёгких. А ещё от сна на животе появляется отёчность лица и морщины.

2. Лежа на спине, человек расслабляется. Такая поза полезна всем, у кого есть проблемы со спиной и давлением. А вот для тех, у кого есть заболевания дыхательной системы, спать на спине не рекомендуется. И, конечно же, эта поза - худший вариант для храпунов.

3. Сон на правом боку - самый естественный. Эта поза также называется "позой эмбриона", в ней позвоночник сохраняет естественное положение. Впрочем, увлекаться сном в таком положении не стоит: оно ухудшает работу органов пищеварения и лимфатической системы.

4. Если вы любите спать на левом боку, то знайте, что ваш мозг отдохнёт максимально продуктивно, этот факт доказали учёные.

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