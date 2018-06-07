Точный гороскоп на четверг

Приятно проснуться, чувствуя себя полным сил и энергии! Сегодняшний гороскоп обещает принести прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится сразу, не огорчайтесь: скорее всего, это значит, что вы еще как следует не проснулись. Подождите немного: до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя. В деловом плане сегодня - подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость. День не очень удачен для переговоров и обсуждений, а в делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.

Овен

Сегодня Овну очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Овну сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Телец

Жизненный потенциал Тельца будет на высоте! Даже если сам Телец этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Тельцу в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Близнецы

Где-то в глубине души у Близнецов проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сами себя при этом Близнецы склонны будут видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Рак

Раку лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Рака интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Лев

Лев проведет день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Лев будет настроен на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Львом, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Дева

Деву может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от ее собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Дева не сможет. Тем не менее, она искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Деве останется только упорно стоять на своем.

Весы

Весы будут действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами они блистать не будут, тем не менее, сегодня у Весов есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Весы могут относиться к делам с излишней серьезностью, а их чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Скорпион

Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Скорпиона! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Скорпиону захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Стрелец

Среди всех прочих дел на первом месте у Стрельца будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Козерог

Козерог рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Козерог попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Козерогу полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Водолей

Водолей будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Водолей вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Водолей сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Рыбы

Рыб будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли они будут сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Рыб, предоставив им массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Рыбы легко найдут аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook