Абсолютно новый BMW X5: официальные снимки - ФОТО

Компания BMW в ближайшее время собирается представить новое поколение своего премиум-кроссовера Х5, чтобы на равных соперничать с обновившимися конкурентами - в частности, с VW Touareg, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Внешность новинки уже раскрыта.

Китайские СМИ распространили заводские фотографии нового поколения BMW X5 в версии xDrive 30d с М-пакетом. Баварцы собирались раскрыть внешность и информацию о новинке только в конце июля, однако, по всей видимости, произошла утечка.

Так или иначе, экстерьер нового Х5 с индексом G05 изменится довольно радикально. Здесь и новая передняя оптика в стиле младших Х1 и Х3, и совершенно иная архитектура бамперов, и увеличенные "ноздри", объединенные между собой хромированной вставкой. Сбоку по кузову простирается рельефная поясная линия, взмывающая вверх в районе задней арки, а форма фонарей отсылает к купеобразной модели Х4 последнего поколения.

Что касается технической части, то новый BMW Х5 переехал на современную модульную платформу CLAR и должен был получить самую современную цифровую архитектуру. Моторная гамма традиционно будет широкой: 2-литровые бензиновые и дизельные турбочетверки, наддувные двигатели V6, а также plug-in гибриды.

Живая премьера нового BMW X5 G05 должна состояться либо в рамках специальной презентации летом 2018 года, либо на Парижском автосалоне осенью. Отметим, что компания BMW была вынуждена пропустить промежуточный рестайлинг текущего Х5 и форсировать разработку новой машины, чтобы не потерять аудиторию с выходом заметно более технологичного VW Touareg.