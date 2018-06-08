Эта специя - отличное домашнее средство для диабетиков

Корица представляет собой специю, получаемую из коры дерева cinnamomum verum. Она широко используется в медицине и кулинарии. На протяжении многих сотен век корица входила в состав питания людей.

В наши дни корица продолжает оставаться популярной. Она наделяет особым вкусом и ароматом наши блюда, а также используется в качестве ингредиента различных домашних средств.

Так, благодаря высокому содержанию питательных веществ и активных компонентов эту пряность используют для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом.

Хотя учёным ещё предстоит объяснить эту закономерность новыми научными фактами, считается, что приём корицы может помочь при лечении диабета. Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru расскажет читателям, как корица может помочь при диабете.

Что представляет собой диабет?

Диабет - хроническое заболевание, которое характеризуется увеличением количества сахара в крови. Оно объединяет в себе серию расстройств, препятствующих нормальному использованию глюкозы.

Глюкоза является субстанцией, которая необходима нашему организму. Но только в определённом количестве. Когда она перестаёт обрабатываться должным образом и задерживается в крови, организм человека сталкивается с неприятными последствиями.

В зависимости от формы диабет разделяют на несколько типов:

1 типа

2 типа

Предиабет

Диабет беременных

Причины диабета

Заболевание развивается тогда, когда человеческое тело перестаёт правильно использовать инсулин. Или тогда, когда поджелудочная железа начинает вырабатывать меньше инсулина и его не хватает.

Причина развития диабета 1 типа с точностью не известна. Появление этого типа диабета связывают с расстройствами иммунной системы и дегенеративными процессами в клетках, вырабатывающих инсулин.

Диабет 2 типа и предиабет развиваются из-за инсулинорезистентности или дефицита выработки указанной субстанции.

Что касается диабета беременных, то необходимо отметить гормональные факторы, повышающие резистентность клеток к инсулину.

Факторы риска

Существуют факторы, увеличивающие вероятность появления диабета у человека. Например:

- Наличие случаев диабета в семейной истории пациента

- Лишний вес, полнота и сидячий образ жизни

- Присутствие вредоносных клеток в иммунной системе

- Аномальный уровень холестерина и триглицеридов.

Почему корица помогает при лечении диабета

Включение в свой регулярный рацион этой специи постепенно помогает контролировать течение заболевания. Хотя речь не идёт о волшебном продукте, обещающем мгновенный результат, включение корицы в диету способно помочь регулировать уровень глюкозы в крови.

В 2003 году были опубликованы результаты исследования, подтверждающие эти данные. В нем участвовали 60 пациентов с диабетом 2 типа. Каждому из них ежедневно давали по 1-6 г корицы.

Через 40 дней было отмечено, что уровень глюкозы в крови этих людей снизился на 18-29%.

Помимо этого специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление корицы снижает вероятность появления осложнений диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Последнее объясняется тем, что благодаря корице у этих пациентов снизился уровень триглицеридов, плохого (LDL) и общего холестерина в крови.

Как использовать корицу для лечения диабета?

Существует несколько видов корицы. Для лечения диабета рекомендуется использовать цейлонскую корицу (cinnamomum zeylanicum).

При этом следует следить за количеством употребляемой специи. Злоупотребление корицей может навредить здоровью.

Всего 3-4 граммов специи в день достаточно для того, чтобы она приносила пользу.

Многие люди предпочитают добавлять её в свои напитки и десерты. Это хорошая идея. Тем не менее, для приготовления лечебного средства из корицы лучше готовить из неё чай.

Ингредиенты:

1/2 чайной ложки корицы в порошке (2 г.)

1 стакан воды (250 мл.)

Приготовление:

Залейте указанное количество специи стаканом кипятка и накройте чай крышкой.

Подождите 5-10 минут для того, чтобы он настоялся. Процедите напиток.

Как его пить

Принимайте первый стакан напитка утром натощак, а следующий - во второй половине дня.

Примечание: если вы принимаете медицинские препараты для лечения диабета, перед началом приёма чая следует проконсультироваться у врача.

Диабет является сложным заболеванием, не имеющим лечения. Несмотря на это, улучшение некоторых привычек может позволить пациентам вести нормальный образ жизни.

Помимо использования корицы необходимо внимательно следить за своим питанием. Если ты хочешь защитить себя от возможных осложнений, необходимо полностью исключить из своего рациона рафинированный сахар.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook