23 странных семейных снимка, которые вызывают массу вопросов

Совместные фотографии - большая ценность в жизни любой семьи. Правда, снимки из этой подборки уж точно не попадают под определение "типично семейных портретов". В них есть некая изюминка, даже целый изюмный кекс! Сразу и не скажешь, задумывалось ли так с самого начала, или имел место полный экспромт. В любом случае, получилось очень забавно и смешно.

1. Ох уж эти объемные прически 70-х!

2. "Папу словили, когда он пытался сбежать с собственной свадьбы".

3. "Я с молотком и моя младшая сестра пытаемся о чём-то договориться. Хорошо, что отец этого не видит".

4. "Я с сестрой и братьями. Тогда нас стригла мама. Как видите, зрение у нее было не самое острое".

5. "В детстве мои брат и сестра очень любили играть в убийство".

6. "Все дети как дети, а я нарядился на Хеллоуин рестлером Биллом Иди".

7. Четыре сестры на пляже...

8. "Невеста - моя сестра. Она познакомилась с мужем в лагере чирлидеров".

9. Похоже, это очень коммуникабельная семья.

10. Зачем нужна рождественская елка, если есть родственники-энтузиасты.

11. "Младшенькая стащила мамину помаду. Едва не довела бабушку до сердечного приступа".

12. "Учитель поручил нам создать фотоисторию. Все одноклассники отправились кто к морю, кто в деревню. У меня не хватило на это времени, поэтому я просто сфотографировался в ванне, нарядившись как чёрт знает кто".

13. "Для этой фотосессии мы с другом оделись максимально странно. Теперь это моя любимая фотография!"

14. Кое-кто в этой семейке не в ладах с отцом.

15. "В детстве у меня руки росли не из того места, и однажды я получила фонарь под оба глаза прямо перед Хэллоуином. Тогда мама сообразила мне такой костюм. Из грима на мне только усы".

16. Иа слишком жизнерадостный для такого положения...

17. "На дворе 80-е, мы с сестрой играем в принца и коня".

18. "Одно из самых жутких мероприятий моего детства: пасхальный маскарад 1976 года".

19. А в некоторых семьях на Пасху принято ловить ртом вареные яйца.

20. "На меня напал большой и страшный волк, а моя семья просто смотрела на это и улыбалась".

21. "Это мой детский костюм фейерверка, а не то, что вы подумали".

22. "Фотографировались для семейного портрета с любимыми вещами. Папа взял электрогитару, я - телефон, а младший брат - маску Дарта Вейдера. Мы так и не смогли уговорить братишку снять ее".

23. "Для фотосъемки папа отрастил огромные усищи, которые совсем не пришлись по вкусу маме".

Недавно мы писали об одном увлекательном фототренде: люди выбирали любимые старые снимки и воссоздавали их точь-в-точь. Самые смешные работы ты сможешь посмотреть, перейдя по ссылке.

А какой семейный фотопортрет повеселил тебя больше всего? Есть ли в твоем семейном фотоархиве необычные снимки? Делись с нами в комментариях?

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