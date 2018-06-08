Ученые выяснили, чем отличаются вкусы собак и кошек

Собаки предпочитают жирную пищу, а кошки любят более сладкую еду, и при этом и те, и другие считают белки наименее привлекательным источником калорий, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши выводы сильно отличаются от того, о чем говорили и писали другие группы ученых. Раньше эксперты считали, что кошкам нужна диета, которая примерно наполовину состоит из белков. Мы же показали, что реальность отличается от того, что написано на рекламных буклетах - теперь производителям кормов придется сильно поменять состав своих смесей", - заявила Джин Холл (Jean Hall) из университета штата Орегон (США).

Хозяев кошек и собак давно интересует то, почему некоторые виды еды особенно сильно нравятся их питомцам, а другие вызывают у них реакцию отторжения. Ученые достаточно давно спорят о том, что порождает подобное неприятие - вкус или запах пищи, влияющие на желание ее съесть, или какие-то более "долгоиграющие" ее свойства, в том числе неправильные доли белков, жиров и углеводов.

Холл и ее коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, наблюдая за поведением трех десятков собак и кошек, выступивших в качестве "дегустаторов" экспериментальных разновидностей кормов, которые ветеринары изготавливали в своей лаборатории.

Для этих опытов биологи подготовили несколько вариантов кошачьего и собачьего корма, которые обладали одинаковым вкусом, запахом и цветом, но состояли из разного количества белков, жиров и углеводов. Миски с каждым типом этих "блюд" они выставляли в тех вольерах, где жили их питомцы, и позволяли им съедать любые количества корма из каждой тарелки.

Когда животные получали нужное число калорий, ученые убирали миски и возвращали их только во время следующего сеанса кормления, размещая их в новых, случайно выбранных позициях. Действуя таким образом, Холл и ее команда пытались нейтрализовать влияние привычек и памяти на то, какой тип нутриентов больше нравился собакам и кошкам.

Результаты этих опытов крайне удивили ученых. Несмотря на то, что кошки не умеют чувствовать вкус сладкой пищи, им чаще всего нравились те корма, которые состояли из углеводов - они выбирали их в 43% случаев.

На втором месте находился жир, а белки, "традиционная" пища кошачьих, нравились им меньше всего. Аналогичным образом, собакам больше всего нравилась жирная, а не "мясная" пища, занимавшая, опять же, последнее место в списке их предпочтений. Ни одно животное, как обнаружили ученые, не выбрало белковые корма в качестве основного источника калорий.

Что интересно, возраст и масса мускулов сильнее всего влияли на выбор пищи. Как правило, чем более худой и молодой была кошка, тем больше белков она поедала, а пожилые питомцы предпочитали есть больше жира и углеводов, чем "мясные" типы кормов. Это, по словам биологов, было связано с тем, что организм кошек в возрасте хуже расщепляет белки, чем он это делал в юности.

Все это, как отмечают Холл и ее коллеги, говорит о том, что и промышленники, и сами ученые в корне неправильно подходили к оценке вкуса собак и кошек, недооценивая то, как сильно доли жиров, белков и углеводов влияют на их "долгосрочные" пищевые предпочтения.

Эти знания, как надеются ученые, помогут ветеринарам-диетологам создать новые марки кормов, которые одновременно будут и вкусными, и полезными для животных, что улучшит настроение и четвероногим спутникам человека, и их хозяевам.

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