Пить или не пить: кто чаще прогуливает работу

Трезвенники пропускают работу не реже любителей выпить, выяснили ученые. Вероятно, это связано с болезнями, исключающими употребление алкоголя. А вот умеренно пьющие работники, как оказалось, берут отгулы реже всех.

Любители выпить порой пропускают рабочие дни из-за последствий алкогольных возлияний накануне. Однако полные трезвенники пропускают работу не реже, выяснили исследователи из Финского института профессионального здравоохранения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Addiction, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые собрали данные более чем о 47 тыс. работающих жителей Европы и США, выяснив, сколько алкоголя те потребляют и как часто брали больничные или отгулы за последние 4-7 лет. Они разделили участников исследования на пять групп в зависимости от количества потребляемого алкоголя - от полных трезвенников до запойных алкоголиков. В категорию умеренно пьющих попали женщины, употреблявшие 1-11 единиц алкоголя в неделю и мужчины, потреблявшие в этот же период 1-34 единиц алкоголя.

За единицу принимались около 8 грамм алкоголя. Так, в бокале вина содержится около двух единиц алкоголя, а в кружке пива - около 1,7 единиц.

Злоупотребляющие алкоголем сотрудники, как и ожидалось, брали отгулы чаще, чем умеренно пьющие.

Однако трезвенники, как оказалось, ничуть не уступали любителям алкогольных излишеств.

Изучение поводов, по которым трезвенники брали отгулы, показало весьма любопытные результаты. Они пропускали работу в основном из-за проблем с психикой и заболеваний опорно-двигательного аппарата (артрита, плоскостопия и т. п.). Также частой причиной пропусков были болезни пищеварительной и дыхательной системы. Злоупотребляющие алкоголем работники ожидаемо брали отгулы из-за травм или алкогольных отравлений.

Работники, не употреблявшие алкоголь вообще, на 58% чаще страдали от психических заболеваний и брали отгулы в полтора раза чаще умеренно пьющих.

От заболеваний опорно-двигательного аппарата они страдали на 26% чаще, от проблем с пищеварением - на 36%, от респираторных заболеваний - на 35%. Злоупотреблявшие алкоголем также пропускали рабочие дни в полтора раза чаще умеренно пьющих, при этом имея повышенный на 32% риск травм и отравлений.

Кроме того, люди, не употреблявшие алкоголь, зарабатывали меньше пьющих. Недостаточный доход тоже может сказываться на состоянии здоровья, поясняют исследователи.

"Умеренное потребление алкоголя, по-видимому, не связано с отгулами из-за проблем со здоровьем", - отмечает ведущий автор исследования Йенни Эрвасти.

Он предполагает, что такие неожиданные результаты связаны с причинами, по которым люди отказываются от алкоголя.

"При некоторых заболеваниях или их лечении употреблять алкоголь нельзя, - поясняет он. - Кроме того, работники, чье злоупотребление алкоголем привело к серьезным проблемам со здоровьем, могли выбыть с рынка труда, что также могло повлиять на результаты".

"Результаты не свидетельствуют о том, что отказ от алкоголя приводит к болезням, - подчеркивают исследователи. - Они скорее показывают, что трезвенники, по не совсем ясным пока причинам, тоже имеют много проблем со здоровьем. Мы не говорим, что алкоголь полезен - но его умеренное употребление, очевидно, не приводит к проблемам с прогулами на работе".

"Наиболее правдоподобное объяснение следующее - проблемы со здоровьем вынуждают людей пить меньше, а не наоборот.

Лучше всего о влиянии алкоголя на организм говорят генетические исследования, которые, к сожалению, показывают, что любой уровень употребления алкоголя увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем", - добавляет доктор Джеймс Дойдж из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи подчеркивают, что их работа имела ряд ограничений. В частности, она была посвящена лишь определенным регионам, и в других странах поведение пьющих и непьющих работников может отличаться. Кроме того, часть полученных данных сообщалась самими участниками исследования. Тем не менее, авторы работы надеются, что полученные результаты будут полезны для работодателей.

Более раннее исследование показало: опасно даже умеренное потребление алкоголя. Оно оказалось связано с развитием множества сердечно-сосудистых заболеваний - инсульта, аневризмы аорты, смертельной гипертонии, остановки сердца. И негативного влияния на здоровье оказалось больше, чем положительного.

Кроме того, потребление алкоголя ранее уже связывалось с повышенным риском развития определенных типов рака, включая рак груди. Новое исследование подтвердило связь потребления алкоголя с видами рака, поражающими пищеварительный тракт.

"Это исследование очень впечатляет. Вопрос умеренного потребления алкоголя очень важен, потому что большинство людей пьют спиртное и употребляют его в пределах существующей нормы. Важно, чтобы мы могли объяснить людям, какой уровень потребления алкоголя безопасен", - отметил научный советник Национального института алкоголизма США Аарон Уайт.

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