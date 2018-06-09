"АвтоВАЗ" выпустит обновленные Lada Largus и 4x4 - ФОТО

Тольяттинцы собираются показать на Московском автосалоне целую россыпь новинок. Выяснилось, что рестайлинг провели не только семейству "Гранта", но и двум другим популярным моделям, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Портал Лада.онлайн поделился слайдом с закрытого мероприятия "АвтоВАЗа", на котором перечислены все будущие премьеры тольяттинцев на грядущем Московском автосалоне в конце августа 2018 года. И среди них - рестайлинговые Lada 4x4 FL в 3- и 5-дверном исполнении и Lada Largus FL. Их модернизация планировалась уже давно, но регулярно откладывалась.

Какой объем доработок получит внедорожник Lada 4x4, пока точно неизвестно. Возможно, фейслифтинг ограничится косметическими изменениями во внешности, а, может быть, дело дойдет и до нового интерьера с более современным блоком кондиционера, которые старой "Ниве" обещаны давно.



С модернизацией "Ларгуса" все более-менее понятно: универсал и его Cross-версия получат обновленный дизайн передней части, выполненный в соответствии с современной Х-стилистикой "АвтоВАЗа". Изменится форма оптики, бамперов, крыльев и решетки радиатора. Глобальных обновлений по технической части, скорее всего, ждать не стоит.

Одной из главных премьер "АвтоВАЗа" на ММАС-2018, несомненно, станет модернизированное семейство Lada Granta, полностью поглотившее "Калины" в кузове хэтчбек и универсал. Вместе рестайлингом внешности в том же Х-стиле все "Гранты" должны получить новую переднюю панель в интерьере.



Еще одна будущая новинка тольяттинцев - вседорожная версия хэтчбека Lada Xray Cross в ее товарном виде. Предсерийный вариант такого "кросса" показывали еще два года назад. Xray Cross будет отличаться от обычного наличием защитного обвеса из неокрашенного пластика по периметру кузова.