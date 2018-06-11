Jeep обновил свой самый маленький и доступный внедорожник - ФОТО

Компания Jeep на в рамках автосалона в Турине рассекретила рестайлинговый вариант модели Renegade, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Самым серьезным новшеством стала иная моторная гамма: кроссовер первым из модельной линейки Jeep получил новейшие турбомоторы семейства Global Small Engine.

На сегодня в семейство входят два агрегата с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска. Трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 л развивает 120 л.с., а четырехцилиндровый при объеме в 1,3 л доступен в двух вариантах форсировки - 150 и 180 л.с. При этом отмечается, что по параметрам вредных выбросов новые двигатели укладываются в самые строгие из действующих экологических норм.

В ближайшем будущем двигатели начнут активно применяться на компактных моделях европейских марок, входящих в альянс FCA. Что касается Jeep Renegade, то в рамках его моторной гаммы новые моторы заменят нынешние объемом 1,4 и 1,6 л. В паре с младшим мотором будет работать шестиступенчатая МКПП, старшему достанутся также шестиступенчатый робот DDCT и 9-диапазонный автомат. Планов по обновлению дизельной части двигателей пока нет: Renegade сохранит 1,6- и 2,0-литровые агрегаты семейства MultiJet.

Опознать обновленный Renegade можно будет в первую очередь по измененному оформлению передней части: внедорожник получил новую головную оптику, доработанную решетку радиатора, а также бампер с иной пластикой. Задняя часть новинки отличается пересмотренными фонарями с новым цветовым решением. Как именно изменится интерьер модели, пока достоверно не известно, но, по предварительным данным, Renegade должен получить новую мультимедийную систему Uconnect с монитором диагональю до 8,4 дюйма.

Дата начала продаж рестайлингового внедорожника пока не уточняется, как и наличие планов по выводу новинки на российский рынок.