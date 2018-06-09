Skoda Karoq зачем-то превратили в пятидверный кросс-кабриолет - ФОТО

Студенты технического училища Skoda вновь отличились, представив оригинальный проект на базе серийной модели. Кроссовер Skoda Sunroq представляет собой кросс-кабриолет с четырьмя дверями, полноценным салоном и отсутствием всяких серийных перспектив, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Команда из 23 студентов училища в Млада-Болеславе поставила себе целью реализовать идею, с которой Skoda теоретически могла бы выйти на рынок открытых кроссоверов. Кузов Skoda Karoq лишился средних и задних стоек, но сохранил все боковые двери и получил оригинальную заднюю часть: студенты постарались сохранить кросс-кабриолету достойный объем багажного отделения. А вот крыши не предусмотрено совсем никакой.

Кроме того, Sunroq снабдили оригинальным интерьером, выполненным из кожи в красном и белом цветах, красными колесными дисками и забавной деталью: под передним бампером расположены светодиоды, проецирующие на асфальт логотип марки Skoda.

Что касается силовой установки, то в ее работу студенты предпочли не вмешиваться. Skoda Sunroq оснащен штатным турбомотором 1,5 TSI, развивающим 150 л.с., и, по идее, способен набрать первые 100 км/ч за 8,4 секунды, хотя официальные динамические характеристики концепта не сообщаются.

Зато официально заявлено, что кросс-кабриолет Skoda останется единственным в своем роде: никаких планов по постановке подобной модели на конвейер у производителя нет, а Sunroq назван просто пробой студенческих сил. Впрочем, эту нишу уже готов занять Volkswagen, который к 2020 году собирается выпустить открытую модификацию T-Roc.