Шедевры архитектуры: топ-7 самых необычных небоскребов в мире - ФОТО

Небоскрёбы, пожалуй, являются одними из самых впечатляющих архитектурных сооружений. Они внушительны, видны издалека, а если прибавить к этому ещё и полёт дизайнерской мысли, то все вопросы вообще отпадают.

Кроме, пожалуй, одного - а какие небоскрёбы можно считать самыми необычными, и почему. Вроде бы технологии строения высотных зданий общедоступны, но некоторые сооружают что-то величественное, а другие - унылые башни, передает Day.Az со ссылкой на Joinfo.ua сейчас покажет вам самые впечатляющие небоскрёбы мира.

"Пламенные башни"

Когда говоря о небоскрёбах, на ум сразу приходит ОАЭ, либо же Нью-Йорк. Ожидать чего-то похожего от столицы Азербайджана было сложно, однако в 2007 году там бы возведён великолепный архитектурный комплекс. Три небоскрёба, напоминающие языки пламени, ещё и LED-экранами по всей высоте снабженные. Получилось реально круто.

Kingdom Center

Эр-Рияд, город в Саудовской Аравии, тоже может похвастаться небоскрёбом. Несколько необычным, прозванным из-за своей формы "открывашкой". Высота его 302 метра, а под горизонтальной обзорной площадкой ещё и 50 метров свободного пространства есть. Которое, кстати, подсвечивается.

Aldar HQ

В 2010 году в Абу-Даби был построен первый в мире полностью круглый небоскрёб. Но что характерно, невероятно устойчивый. Тут было опробовано множество новых инженерных решений, которые позволили сделать здание в форме выпуклой с двух сторон линзы. Или круглой ракушки - тут уж кому как больше нравится.

Al Bahar

И опять Абу-Даби. Всё же любят богатые арабы небоскрёбы - сил нет. А в этих тридцатиэтажных башнях ещё и интересную задачу решить пытались - обеспечить прохладу, не используя огромное количество кондиционеров. И да, подвижные модули-зонтики, управляемые из одного центра, смогли решить эту задачу. Ещё и потребность в искусственном освещении уменьшили. Короче, штука реально необычная.

Шератон Хучжоу

Кольцеобразный небоскрёб, расположенный на берегу озера, в котором ещё и подводные этажи есть. Если вы можете придумать что-то более невозможное - вперёд. Думаю, китайцы докажут, что любую странную идею можно реализовать - были бы ресурсы. И стометровое подсвечивающиеся ночью "кольцо" - лучшее тому доказательство.

Штаб-квартира Центрального китайского телевиденья

Придумать более необычную конструкцию - сложно. Соорудить её в сейсмоопасной зоне - ещё сложнее. Сделать всё красиво, безопасно и быстро - вообще невозможно. Впрочем, в Китае любят бросать вызов привычным ограничениям. Странный небоскрёб, высотой в 234 метра, стоит уже давно и не обращает ни малейшего внимания на землетрясения.

Bosco Verticale

Большая часть "экологических" домов так и остались проектами, однако две башни, украшенные зелеными насаждениями, и заселённые специальными видами птиц и бабочек, таки были сооружены и являются одной из достопримечательностей Милана. И да, они ещё и жилые. Высота, кстати - 110 и 76 метров.