12 вкуснейших салатов для лета - ФОТО

Те, кто считает, что салаты - это невкусно и скучно, просто не умеют их готовить. На самом деле эти блюда не только отлично утоляют голод, но и являются источником витаминов и всяческих полезных веществ.

Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru собрал 12 вкуснейших салатов, которые стоит сделать этим летом. Да и следующим тоже.

1. Азиатский салат с брокколи и арахисовым соусом (© gimmesomeoven.com)

Нагрейте и доведите до кипения большую кастрюлю с водой. Добавьте в нее брокколи и варите в течение 30 секунд. Остудите брокколи и высушите. Затем добавьте к ней остальные ингредиенты - 1 чашку соевых бобов эдамаме, 1/2 чашки тонко нарезанного зеленого лука, 1/2 чашки арахиса, семена кунжута. Для соуса смешайте 1/4 чашки арахисового масла, 1 столовую ложку рисового вина или уксуса, 1 столовую ложку соевого соуса, 1 столовую ложку меда, 1/8 чайной ложки кунжутного масла и 1-2 столовые ложки горячей воды. Залейте соусом смесь из брокколи и подавайте на стол.

2. Оригинальный красный салат с цветной капустой (© taylortakesataste.com)

Разогрейте духовку. В большой миске смешайте мелко порубленную цветную капусту, 1/4 чашки оливкового масла, 1 столовую ложку соуса табаско, 1 столовую ложку лимонного сока, 1/2 чайной ложки вустерского соуса и 1/4 чайной ложки соли так, чтобы капуста хорошо пропиталась. Положите капусту на противень и запекайте в духовке 20-30 минут до золотистой корочки.

Для соуса в блендере смешайте сушеные помидоры, стакан апельсинового сока, 3 столовые ложки оливкового масла, уксус, кетчуп, 1 столовую ложку лимонного сока, измельченный зубчик чеснока, 1 чайную ложку соуса табаско, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки вустерского соуса. В миску с жареной капустой добавьте помидоры черри, красный перец, творожный сыр и зеленый лук и залейте все соусом.

3. Салат из огурцов и клубники (© thehousewifeintrainingfiles.com)

В большой миске смешайте 2 больших огурца, нарезанных в форме спирали, и 4 чашки клубники, нарезанной колечками. Посыпьте смесь рассыпчатым сыром фета и маком и подавайте на стол.

4. Сливочный салат из цукини (© katyskitchen.ca)

Нарежьте 3 небольших цукини на очень тонкие полоски, напоминающие лапшу. Отварите цукини в воде в течение 2 минут, чтобы смягчить их. Положите лапшу в среднего размера миску и добавьте в нее нарезанные помидоры. Для соуса в блендере смешайте половину авокадо, половину пучка петрушки, зубчик чеснока, 2 чайные ложки сока лайма, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чайную ложку сушеного базилика, измельченный грецкий орех. Залейте соусом смесь из цукини и томатов. Подавайте салат охлажденным.

5. Морковный салат с яблоком и имбирем (© cravingsomethinghealthy.com)

Измельчите в кухонном комбайне 2 обычных моркови, 2 темно-бордовых моркови и 1 яблоко, чтобы получилась соломка. Очистите корень имбиря и натрите его на терке (примерно 2 столовые ложки). Нарежьте зеленый лук. Поместите все это в миску и смешайте с орехами пекан (1/4 чашки). Для соуса смешайте 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку кленового сиропа, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Залейте смесь соусом и дайте настояться примерно 30 минут.

6. Салат из брюссельской капусты и бекона (© thehousewifeintrainingfiles.com)

Нарежьте брюссельскую капусту очень тонкими ломтиками. На сковороде 5 минут на среднем огне обжаривайте 1 чашку грецких орехов. Снимите орехи с огня и добавьте к брюссельской капусте. Туда же добавьте измельченный бекон, изюм и перемешайте. Для соуса в блендере смешайте 3/4 чайной ложки дижонской горчицы, 2 столовые ложки кленового сиропа, 3 столовые ложки яблочного уксуса, 4 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Перемешайте салат с соусом и сразу подавайте.

7. Салат с томатами, фасолью и оливками (© dangthatsdelicious.com)

Для соуса смешайте в блендере 1 столовую ложку дижонской горчицы, 1 столовую ложку кокосового масла, 1/2 чайной ложки пасты из анчоусов, 1/2 чашки яблочного уксуса, 1/2 чашки оливкового масла, 1,5 столовой ложки сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу. Отложите.

В большую сковородку добавьте 1 столовую ложку кокосового масла, нагрейте и положите фасоль, томаты черри, оливки. Жарьте, пока фасоль не потемнеет и от томатов не начнет отделяться кожица. Снимите смесь с огня и залейте соусом.

8. Салат из дайкона (© platingsandpairings.com)

Очистите дайкон и нарежьте на очень тонкие ломтики. В небольшой миске смешайте его с 1/2 ложки красного перца, 1 столовой ложкой сахара, 1 чайной ложкой соли, зеленым луком и измельченным зубчиком чеснока. Добавьте в смесь 1,5 столовой ложки белого уксуса и хорошо перемешайте. Охладите и подавайте на стол.

9. Картофельный салат (© thisrawsomeveganlife.com)

Сварите картофель, разрежьте каждую картофелину пополам, положите в миску, добавьте кинзу, укроп, 1 чашку помидоров черри (разрежьте их пополам) и все перемешайте.

Для соуса смешайте 1/2 чашки кешью, 2 столовые ложки дижонской горчицы, 1/4 чайной ложки чили, 2 зубчика чеснока, сок 2 лимонов и воду до получения однородной массы. Перемешайте соус с салатом и подавайте.

10. Салат из фасоли (© theminiaturemoose.com)

Возьмите консервированную белую фасоль, промойте ее и немного подсушите. Смешайте нарезанные овощи (на ваш выбор), свежую зелень, сушеные помидоры, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, соль и перец по вкусу. Добавьте в полученную смесь фасоль и подавайте.

11. Цукини с козьим сыром (© thekitchn.com)

Нарежьте 2 цукини на очень тонкие полоски. В большой миске смешайте получившиеся полоски с нарезанным луком, 2 столовыми ложками оливкового масла, уксусом и дайте смеси постоять в течение 10 минут. Затем добавьте по вкусу соль и перец, базилик, кедровые орехи, посыпьте смесь козьим сыром и подавайте.

12. Салат из бурого риса, манго и бобов (© theinventivevegetarian.blogspot.ru)

Сварите бурый рис в соответствии с инструкцией на упаковке. Для соуса в отдельной миске смешайте 1/2 чашки сока лайма, 1/3 чашки оливкового масла, 2 столовые ложки агавы, 2 столовые ложки любого острого соуса, соль и перец по вкусу.

В сваренный рис добавьте 1 чашку консервированных бобов, мелко нарезанный зеленый лук, 3-4 манго, нарезанных кубиками, 2 красных болгарских перца и 2 авокадо, также нарезанных кубиками. Вылейте в смесь соус, перемешайте и подавайте на стол.