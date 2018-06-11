«Увидимся на той стороне»: работница крематория рассказала об особенностях своей работы - ФОТО

Теплозащитный костюм, толстые перчатки и маска для лица - это униформа человека, который провожает в последний путь и отправляет в печь крематория гробы с почившими. Работа в месте, где человек, а точнее его тело, находит последнее пристанище и покой, ассоциируется у большинства людей с мрачной и таинственной атмосферой.

Одна из работниц крематория поделилась откровениями о своей непростой работе, что дало уникальный шанс узнать о профессии, о которой в обществе не говорят и ничего не знают.

Женщина под ником ILoveKermit на портале mumsnet.com ответила на все интересующие аудиторию вопросы, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Процесс сжигания длится больше часа (зависит от размера тела и материала, из которого сделан гроб), а гроб превращается в пепел при температуре от 800 до 1000 градусов по Цельсию.

"Кремулятор - это машина для обработки праха умершего. Ее работу можно сравнить, пожалуй, с кофемолкой, только она крутится очень быстро, - рассказала работница крематория. - Гробы сгорают полностью, превращаясь в пепел, и нам запрещено их открывать, как только они оказываются за занавесом".

"Кремация умерших от рака, пожилых и худых людей занимает гораздо больше времени, чем людей с избыточным весом и, соответственно, большим количеством жира".

В конце кремации, которая, к слову, не сопровождается никаким запахом, пепел в основном состоит из костей и гроба, поскольку мышцы и жир полностью распадаются. Техник крематория поделилась, что иногда остаются "закальцинированные кости" и металлические предметы от пирсинга или после операций. Их обрабатывают и отправляют родным усопшего по их просьбе. "Кольца, золото и серебро плавятся и затвердевают в маленькие шарики, которые потом отправляют на переработку, если только родные не просили их вернуть".

По словам работницы крематория из Великобритании, она зарабатывает около полутора миллиона рублей (31 тысяча австралийских долларов) в год. На вопрос о том, чей же прах на самом деле выдают в урне, женщина с уверенностью ответила, что в крематориях Англии со стопроцентной вероятностью семье выдают именно прах их родственника.

"Обычно я не испытываю эмоций к тем, кто лежит в гробу, так как я не их не знала. Но я расстраиваюсь, когда надо хоронить младенцев, маленьких детей и людей моего возраста. Но держу это в себе".

"На самом деле моя работа заставляет чувствовать мир по-особенному, я стараюсь жить на всю катушку".

В большинстве случаев процесс кремации идет как положено, но иногда что-то происходит: взрывается кардиостимулятор или после находят странные предметы - например, книги. "Однажды я сгребала пепел и наткнулась на книгу, абсолютно не тронутую огнем. Мы думаем, что это была Библия, у нее были очень плотные страницы. Много лет назад владельцы похоронных бюро использовали Библию как подушку для головы почившего".

Кремация широко распространена как способ захоронения, однако существуют ограничения по размеру и весу тела. Покойных с экстремально избыточным весом перемещают с помощью крана.

"Я, по сути, последний человек, который касается людей, которых вы любите. И это большая честь для меня. Я всегда произношу вслед: "Увидимся на той стороне, когда бы это ни случилось"".