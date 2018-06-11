Королева Елизавета убрала фото Меган Маркл с почетного места, где оно простояло всего неделю - ФОТО

Королева Великобритании Елизавета II убрала совместную фотографию принца Гарри и Меган Маркл из зала для аудиенций в Букингемском дворце. Это произошло спустя всего неделю после того, как это фото молодоженов впервые заметили журналисты, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Впервые совместное фото влюбленных заметили в королевской комнате для аудиенций на прошлой неделе. Это был первый снимок с Меган Маркл, который появился в Букингемском дворце, и его поставили на почетное место среди фотографий внуков и правнуков королевы.

Предполагают, что снимок сделал свадебный фотограф пары Алекси Любомирски в декабре, во время фотосессии в честь помолвки.

Когда королева вручала композитору Теа Мусгрейв (Thea Musgrave) награду за вклад в музыкальную жизнь Великобритании, фотографии на прежнем месте уже не оказалось.

Вместо нее теперь стоит рамка со снимком внуков Елизаветы II - Уильяма и Гарри.

Раньше на этом месте находилось фото принцессы Анны с мужем Тимоти Лоренсом.

В последний раз его удалось запечатлеть в апреле, когда королева Великобритании встречалась с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн (Jacinda Ardern).

В зале для аудиенций находится множество фотографий королевской семьи, которые Елизавета II время от времени переставляет. Журналисты считают, что так она выражает отношение к родственникам.

Еще до свадьбы Гарри и Меган в СМИ и соцсетях распространяли слухи, что Елизавета II относится к избраннице внука предвзято. Например, в согласии на брак принца Гарри королева назвала его избранницу по имени. Невеста принца Уильяма в аналогичном документе была названа "верной и горячо любимой Кейт Миддлтон".