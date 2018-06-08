Открыта новая система с тремя планетами, похожими на Землю

Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты. Кроме того, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1.4, 0.9 и 1.3 массы Земли.

Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7.8 и 10.1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

Во второй системе главная звезда - красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе - в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и 20 дней.