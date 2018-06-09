Ученые нашли способ предсказания даты рождения ребенка по анализу крови
Международная команда ученых разработала новый способ прогнозирования родов, основанный на анализе крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исследователи представили фрагменты РНК матери, выделенные из ее крови и связанные с развитием ребенка. По ним они смогли определить примерную дату родов.
Для проверки своей гипотезы ученые провели два эксперимента. В первом они привлекли 31 беременную женщину. Образцы крови 21 участницы стали основой для статистической модели, в которую включили девять фрагментов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты.
Используя эту модель, они оценили период родов оставшихся десяти матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45%. В аналогичной ситуации точность способа с использованием УЗИ равна 48%.
Второй опыт посвящен недоношенным детям. Ученые выделили семь фрагментов РНК, которые, по их мнению, свидетельствуют о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность - 75 процентов).
Ученые также отметили, что если такой метод будет использоваться в больницах, то он значительно удешевит прогнозирование родов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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