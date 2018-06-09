Ученые: В Империи инков оперировали лучше, чем в США XIX века

Во времена Империи инков врачи проводили больше успешных операций по трепанации черепа, чем хирурги в XIX веке, следует из статьи, опубликованной в журнале World Neurosurgery, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Группа ученых из США во главе с нейрологом Дэвидом Кушнером исследовала около 160 образцов черепа человека, найденных в окрестностях бывшей столицы инков - города Куско в Перу и относящихся к периоду XV - XVI веков.

Если ученые не обнаруживали по краям хирургических отверстий на черепе следы затянувшихся ран, то, по их мнению, пациент после операции умирал. А если обнаруживали гладкую зажившую кость, то, скорее всего, после операции пациент жил еще в течение нескольких месяцев или лет.

Проанализировав все образцы, ученые пришли к выводу, что после операций выживало около 83% пациентов. К примеру, во времена Гражданской войны в США в XIX веке, хирурги, которые использовали аналогичные методы лечения, проводили чуть более 50% успешных операций на голове.

Ученые назвали такие результаты поразительными, добавив, что образцы черепов свидетельствуют, что некоторые пациенты переживали до пяти подобных операций.