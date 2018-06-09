Как выглядит самая опасная собака на свете - ВИДЕО

В мире существует несколько пород собак, которые просто не предназначены для милого виляния хвостом, да и тапочки они подавать не станут. Среди прочих выделяется бандог - пес, которого эксперты признали самым опасным в мире.

По сути, это скорее метис американского питбультерьера и неаполитанского мастифа, чем самостоятельная порода. В переводе "бандог" означает "цепная собака", что полностью соответствует ее характеру.

Заводчики специально выводили эту породу для участия в боях. В результате селекционеры вывели мускулистого, стойкого пса, который отличается злобным и неукротимым нравом.



Стоит задуматься дважды перед тем, как завести бандога. Не зря эту недопороду запретили в Швейцарии, большей части Америки и еще нескольких Европейских странах.

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