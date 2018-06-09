Как выглядит самая опасная собака на свете - ВИДЕО

9 июня 2018 13:34

В мире существует несколько пород собак, которые просто не предназначены для милого виляния хвостом, да и тапочки они подавать не станут. Среди прочих выделяется бандог - пес, которого эксперты признали самым опасным в мире.

По сути, это скорее метис американского питбультерьера и неаполитанского мастифа, чем самостоятельная порода. В переводе "бандог" означает "цепная собака", что полностью соответствует ее характеру.

2

Заводчики специально выводили эту породу для участия в боях. В результате селекционеры вывели мускулистого, стойкого пса, который отличается злобным и неукротимым нравом.
Как выглядит самая опасная собака на свете

Стоит задуматься дважды перед тем, как завести бандога. Не зря эту недопороду запретили в Швейцарии, большей части Америки и еще нескольких Европейских странах.

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az