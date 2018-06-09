15 невероятных тортов от самого красивого кондитера из Калининграда - ФОТО

Елена Гнут не просто кондитер, а настоящий художник. Эта хрупкая девушка создает невероятной точности торты, которые буквально жалко разрезать. Но на самом деле они не только красивые, но и безумно вкусные. Эта мастерица из Калининграда удивила не только Россию, но и весь мир.

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