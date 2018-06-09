Искусственный интеллект предсказал итог чемпионата мира по футболу

Российский студент-физик Виктор Закопайло создал нейросеть, которая способна прогнозировать определенные события из жизни человечества. Одним из первых прогнозов искусственного интеллекта стало определение фаворитов футбольного чемпионата мира-2018, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Моя нейросеть выдает прогноз, что в первую тройку ведущих сборных World Cup-2018 войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, - цитирует автора изобретения издание "Футбол-Хоккей". - Россия согласно этому прогнозу окажется на 27-м месте из 32-х возможных, то есть не выйдет из группы".

Студент Пермского университета сообщил при этом, что точность предсказания его изобретения составляет около 80% и на этот показатель могут повлиять такие факторы, как изначальная физическая форма игроков, их возможные травмы и даже замены в ходе игры. При этом в своих расчетах Закопайло использовал данные о предыдущих мировых первенствах, прошедших в Германии, ЮАР и Бразилии.