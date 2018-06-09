Ученые признали одиночество главным "врагом" сердца и сосудов

Наблюдения за здоровьем одиноких и семейных пожилых людей подтвердили, что отсутствие "второй половинки" или детей заметно повышает шансы заполучить и умереть от всех болезней сердца и сосудов. Об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе EuroHeartCare 2018 в Дублине, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Каждый год число одиноких людей на Земле бьет новые рекорды. Наши коллеги давно заметили, что одиночество и социальная изоляция были статистически связаны с повышенными шансами умереть от инсульта или коронарной болезни сердца. Мы проверили, характерно ли это для других проблем с сердцем и сосудами", - заявила Анна Винггаард (Anne Vinggaard) из университета Копенгагена (Дания).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные социальные аспекты нашей жизни, в том числе наличие или отсутствие семьи, детей и родственников, влияет на здоровье человека. Наблюдения последних лет показывают, что одинокие люди умирают на несколько лет раньше, чем их семейные сверстники, в том числе из-за большей подверженности инсультам и инфарктам.

Более того, год назад медики объединили результаты двух сотен подобных исследований и пришли к выводу, что одиночество убивает намного больше людей, чем ожирение и прочие болезни, обычно ассоциирующиеся с проблемной сердечно-сосудистой системой.

Винггаард и ее коллеги проверили, распространяется ли этот тренд на все типы болезней сердца и сосудов. Для этого ученые проанализировали данные, которые собирали кардиологические отделения клиник Копенгагена в 2013 и 2014 годах. За это время туда за помощью обратилось примерно 14 тысяч датчан, страдавших от ишемии, мерцательной аритмии и прочих проблем с системой кровообращения.

Как показал анализ историй их болезней, одиночество повышало вероятность преждевременной смерти примерно в два раза для женщин, и почти в два раза - для мужчин всех социальных категорий и возрастов.

Одной из причин этого, по словам Винггаард и ее коллег, было то, что одинокие люди обычно ведут не самый здоровый образ жизни и чаще перестают принимать лекарства, которые им выписывают врачи, и заниматься спортом или просто вести активный образ жизни.

С другой стороны, как подчеркивают ученые, одиночество негативно влияет на здоровье людей само по себе. Даже когда Винггаард и ее коллеги "удалили" все следы вредных привычек и безответственного поведения из статистики, одинокие люди все равно умирали раньше, чем их семейные сверстники.

Все это, как считают ученые, следует учитывать здравоохранительным и социальным службам при наблюдениях за здоровьем пожилых людей для того, чтобы помочь им прожить максимально долгую и интересную жизнь.