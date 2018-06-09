Бенедикт Камбербэтч может не вернуться к роли Шерлока

Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о перспективах возвращения к роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок". Недавно артист снялся в сериале "Патрик Мелроуз" и фильме "Мстители: Война бесконечности". Похоже, для роли сыщика в его графике пока места нет, сообщает Deadline.

Камбербэтч заявил, что у него пока хватает работы и без "Шерлока", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"У меня куча дел, и я прекрасно провожу время, занимаясь другими вещами. Впрочем, я ни стал бы ни от чего зарекаться", - сказал Камбербэтч.

Также актер высказался на тему разницы зарплат мужчин и женщин в киноиндустрии. Камбербэтч отметил, что мужчинам стоит делать шаги в сторону равенства, а женщинам - не опускать руки и утверждаться как профессионалам.

"Оплата должна зависеть не от пола, а от вклада каждого в общее дело", - сказал актер.