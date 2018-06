Жена принца Гарри вновь нарушила этикет королевской семьи

Жена принца Гарри Меган Маркл в очередной раз нарушила этикет королевской семьи, придя на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде, пишет РИА Новости со ссылкой на The Sun, передает Day.Az.

Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с широким вырезом, который слишком оголил плечи.

Ранее новоиспеченная герцогиня уже не раз нарушала правила королевского двора. К примеру, на каждом официальном мероприятии Меган держит Гарри за руку, что противоречит этикету. Также совсем недавно Маркл дала автограф девочке из толпы, хотя по протоколу она, имея столь высокий титул, не должна ставить подпись нигде, кроме официальных бумаг.

Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) - традиционный парад, который проводится ежегодно с начала XVII века - прошел в Великобритании в субботу, 9 июня. Ранее он символизировал почитание полкового флага, затем его объединили с официальным днем рождения монарха (отмечается во вторую субботу июня, независимо от реальной даты рождения).