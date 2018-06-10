Земле не избежать скорой глобальной катастрофы - ПОДРОБНОСТИ

Специалисты, представляющие Межправительственную группу экспертов по изменению климата, пришли к выводу, что даже успехи в случае достижения поставленных задач в деле борьбы с глобальным потеплением, Земля изменится почти непредсказуемым образом, а многие населяющие ее биологические виды полностью вымрут, передает Day.Az со ссылкой на МК.

В соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года, человечеству необходимо снизить темпы глобального потепления сначала до полутора градусов. Тем не менее избежать даже временного пересечения этой границы почти невозможно, а если она пересечена будет, то даже дальнейшее достижение этой цели может уже не спасти ситуацию, считают ученые. За период, когда уровень глобального потепления будет чрезмерным, многие экосистемы могут уже оказаться затронуты, и биосфере будет нанесён необратимый ущерб.

По мнению специалистов, пока что изменить ситуацию мог бы переход на "зелёную" энергетику и резкое снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, однако пока что ни одной достаточно эффективной стратегии, которая помогла бы достичь таких результатов в срок, исследователи не видят.

Научная работа была опубликована в журнале Nature.