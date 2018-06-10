Характер человека оказалось можно узнать по бровям

Группа исследователей, представляющих Торонтский университет, провела довольно необычное исследование, в ходе которого пришла к выводу, что самовлюбленные люди отличаются от прочих формой и цветом бровей, передает Day.Az со ссылкой на МК.

Как утверждают специалисты, ранее уже было известно, что зачастую люди верно угадывают, является ли кто-то нарциссом, глядя на фотографию его лица. Тем не менее, до сих пор не было известно, какие именно "подсказки играют в этом ключевую роль. Авторы нового исследования выступили с довольно оригинальным предположением, что нарциссов от менее самовлюбленных людей могут отличать брови.

На первом этапе специалисты попросили 29 студентов сфотографироваться и заполнить анкету, по которой можно было судить об их нарциссических чертах. Затем ученые показывали фотографии 28 людям, каждый из которых должен был предположить, является ли человек на том или ином фотопортрете нарциссом. Как оказалось, больше внимания респонденты при этом уделяли верхней половине лица на снимке.

На втором этапе специалисты сфотографировали и опросили 121 человека, и дальнейший анализ снимков показал, что у людей, склонных к самолюбованию, брови чаще были густыми, широкими и темными.

Наконец, на третьем этапе исследования специалисты при помощи компьютерной программы для обработки изображений поменяли местами брови "нарциссов" и тех, для кого нарциссические черты свойственны не были. Показав 260 добровольцам изменённые фотографии, специалисты убедились, что те ошибочно принимали за нарциссов людей с "нарцисссическими" бровями.

Специалисты не пытаются ответить на вопрос, чем именно можно объяснить взаимосвязь между бровями и чертами характера, однако считают, что на совпадение это списать нельзя. Впрочем, стоит отметить, что достаточно крупным для по-настоящему далеко идущих выводов новое исследование назвать нельзя.

Научная работа была опубликована в издании Journal of Personality.