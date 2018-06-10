О российской аферистке снимут сериал

Американская компания Netflix решила снять сериал про мошенницу из России. Об этом сообщается на официальной странице организации в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, сценарий напишет продюсер Шонда Раймс, создавшая сериалы "Анатомия страсти", "Скандал" и "Частная практика".

"Shondaland & Netflix приобрели права на статью, в которой подробно рассказывается о том, как Анна Дельви обманула людей на сотни тысяч долларов, выдавая себя за немецкую наследницу", - говорится в посте.

В сообщении речь идет о статье, рассказывающей историю 27-летней Анны Делви. В 16-летнем возрасте девушка вместе с семьей перебралась из России в Европу. Она представлялась наследницей обеспеченной семьи из Германии, вела светскую жизнь и собиралась открыть центр современного искусства в Нью-Йорке.