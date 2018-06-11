Смартфоны прослушивают своих владельцев, и это легко проверить - к такому выводу пришел австралийский исследователь, который утверждает, что запись разговоров передается в социальные сети, использующие эти данные для контекстной рекламы. "Газета.Ru" выяснила, как узнать, что за вами следят, и что нужно делать, чтобы минимизировать этот риск, передает Day.Az.

В ожидании сигнала

Эксперт по кибербезопасности и бывший лектор Университета Эдит Коуэн доктор Питер Ханнэй полагает, что так оно и есть. В своем исследовании он описывает некие слова-триггеры, которые могут "пробудить" телефон по аналогии с фразами "окей, Google" или "привет, Siri". Как только гаджет фиксирует такой аудио-триггер, он записывает фрагмент разговора, а потом отправляет его тем приложениям, которые установлены на смартфон, например, Facebook или Instagram.

"Периодически аудиофрагменты ваших разговоров отправляются на серверы других компаний, но пока нет точного понимания, на какие именно триггеры реагирует смартфон", - заявил Ханнэй.

Он добавил, что приложения, принадлежащие этим компаниям, выпрашивают у пользователя разрешение на использование микрофона и периодически его включают. То аудио, которое пересылается третьим лицам, находится в зашифрованном виде, поэтому список слов-триггеров до сих пор не установлен.

Исследователь допускает, что у Facebook или Instagram могут быть тысячи триггеров, а рядовой разговор с другом о покупке новых джинсов может вызвать целый шквал рекламных объявлений о продаже изделий из денима в этих приложениях.

Facebook опровергает любые инсинуации о неправомерном использовании микрофона. В официальном блоге компании есть отдельная запись, в которой сообщается, что компания не использует микрофоны для таргетирования рекламы.

"В прессе появляются сообщения о том, что мы слушаем разговоры людей, чтобы потом показывать им релевантные объявления. Это не так", - утверждается в публикации.

Об этом говорил и глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе США. Один из политиков задал вопрос, имеет ли социальная сеть отношение к загадочным случаям, когда друзья между собой устно обсуждают какую-то тему, а потом заходят в Facebook и видят соответствующую рекламу.

"Facebook этим не занимается, и не знаю, кто еще мог бы такое сделать. Возможно, это просто совпадение", - ответил Цукерберг.

Американский журналист портала Vice Сэм Николс решил проверить это заявление и устроил собственный эксперимент. В течение пяти дней он произносил вслух фразы, которые могли бы быть потенциальными триггерами - "я хочу вернуться в университет" и "мне нужны дешевые рубашки для работы".

Затем Николс проверил свою ленту в Facebook на предмет рекламных публикаций. Результат не заставил себя ждать - там появились объявления с разными учебными курсами, а также бренды, предлагающие одежду по бюджетным ценам. Также Николс пообщался со своим другом, рассказав ему о нехватке места на жестком диске, после чего в ленте неожиданно возникло выгодное предложение о покупке новой флеш-карты.

Конечно, для рекламодателей имеет смысл записывать аудио, поскольку информация, полученная от прослушивания в разговорах, позволит им лучше таргетировать рекламу, рассказал "Газете.Ru" старший инженер-программист Avast Войтех Бочек.

Тем не менее, это является серьезным нарушением конфиденциальности, поскольку частные разговоры передаются третьей стороне без ведома пользователя.

"Пока мы сталкивались только с отдельными случаями, которые не подтверждены каким-либо техническим анализом приложения Facebook и других мобильных приложений. Например, если пользователь использует Android, он может достаточно легко определить, что какое-то приложение записывает аудио: батарея будет садиться быстрее, а на смартфоне с ОС Android 8.0 или выше появится уведомление о работе фонового сервиса. Чтобы быть абсолютно уверенными, что никто не слушает ваши личные разговоры, нужно отключить все мобильные и смарт-устройства вокруг", - посоветовал эксперт.

Соцсети знают наперед

Сайт "Би-би-си" также проявил скепсис к заявлению Facebook, которая отрицает любую причастность к загадочной контекстной рекламе, и попросил читателей рассказать свои истории, когда последствия разговора в жизни настигали героев онлайн.

Американец по имени Нейт сообщил, что он и его невеста решили спонтанно пожениться, купили кольцо в магазине, а уже на следующее утро в социальных сетях появилась тематическая "свадебная" реклама. Нейт уточнил, что они так и не успели никому рассказать о свадьбе, но интернет как будто бы знал о ней заранее.

Линдси из Линкольна рассказала о том, как бросила свою работу и решила обсудить с другом, куда ей двигаться дальше.

Она предположила, что можно устроиться на работу в кофейню, чтобы пить бесплатный кофе, и спустя несколько часов в ленте Facebook появилось объявление о том, что популярная сеть кофеен неподалеку ищет новых сотрудников.

Мужчина по имени Майкл заявил, что начал видеть большое количество рекламы на испанском сразу после того, как начал учить этот язык. С одной стороны, это даже помогло ему в обучении, но ощущение слежки "было весьма пугающим".

По словам эксперта по информационной безопасности КРОК Анастасии Федоровой, в современном мире часто случаются ситуации, когда для продвижения товаров и услуг используются механизмы негласного сбора информации. Однако зачастую производители "умных" устройств предлагают меры по борьбе с подобными действиями: в настройках устройств мы можем запретить или разрешить доступ к микрофону, контактам, камере или геолокации.

Эксперт добавила, что механизмы поиска контекстной рекламы срабатывают и по безобидным действиям пользователей, например, "лайкам" в социальных сетях, запросам в поисковых системах, ответам на тесты в развлекательных сайтах и т.п.

"На текущий момент пользователю необходимо быть более внимательным к своим данным, максимально использовать настройки приватности "умных" устройств, а также соблюдать правила безопасности при работе в сети. Это значительно минимизирует риски по распространению личной информации", - порекомендовала собеседница "Газеты.Ru".