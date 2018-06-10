Названа главная опасность кухонных полотенец

10 июня 2018 16:28

Ученые Университета Маврикия выяснили, что многократное использование кухонных полотенец способствуют росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования были изучены 100 полотенец, которые использовались в течение месяца. Ученые собрали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали согласно стандартным биохимическим методам. Также была определена бактериальная нагрузка - количество бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На 49 процентах полотенец наблюдался рост бактерий, который прямо зависел от числа детей и других членов семьи, живущих в доме. Среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7 процента), энтерококки (36,7 процента) и золотистый стафилококк (14,3 процента).

Колимофные бактерии (бактерии группы кишечной палочки, БГКП) чаще встречались на влажных и многоразовых полотенцах. Употребление мясных продуктов в доме также способствовало росту БГКП и золотистого стафилококка. Эти потенциально патогенные микроорганизмы могут попадать на пищу и вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.

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