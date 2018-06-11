Раскрыта удивительная загадка Юпитера
Ученые смогли объяснить феномен молний на Юпитере. Впервые молнии были замечены 39 лет назад, в 1979 году, их природа была неизвестна.Эти молнии имеют иную природу, чем земные, и порождают радиоволны, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Так, с помощью станции "Юнона" которая находится на орбите Юпитера, удалось раскрыть феномен.
Было замечено, что молнии возникают зачастую на полюсах и они регистрируются только в килогерцевом диапазоне радиоволн. Грозы возникают там, где концентрируется больше всего тепла.
Именно на полюсах теплые газы свободно поднимаются и возникают грозы с молнией.
Ранее была открыта новая система с тремя планетами, похожими на Землю. Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты.
Кроме того, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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