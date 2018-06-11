Точный гороскоп на понедельник

Сегодняшний день очень не подходит для каких-либо споров, хотя именно к этому гороскоп будет склонять. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, не пытайтесь переубедить своих оппонентов: сделать это будет трудно и может вызвать массу негативных эмоций. Чем настаивать на своем, лучше поискать убедительные аргументы. А вообще же в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. В остальном же гороскоп неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.

Овен

Сегодня на первом месте у Овна будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Овну сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Телец

Сегодня девизом Тельца будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Телец не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Близнецы

Близнецы будут чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Близнецов грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Близнецов лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Рак

Сегодня главное, что будет заботить Рака, - это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Рака будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Лев

Все мысли и планы Льва будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Льву стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Дева

Дева будет четко знать, чего она хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Дева хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ей не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Весы

Весы будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на них вызовет в душе Весов такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Весам противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Скорпион

Скорпион почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Скорпиону захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Стрелец

Стрелец то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Стрельцу), а собственная придирчивость. Стрельцу сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Козерог

Это день, когда Козерог рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Козерога, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Водолей

Сегодня достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Водолея начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Водолею сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Водолей тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Рыбы

Сегодня в голову Рыб может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Рыбам сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook