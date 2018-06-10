Ученые подозревают о существовании жизни в Альфа Центавра

Ученые обнаружили вероятность внеземной жизни в Альфа Центавра. Они изучали данные и обнаружили, что на некоторых планетах системы условия для жизни даже лучше, чем в Солнечной, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Не так давно ученые заявили о вероятности появления инопланетных существ в соседней с Солнечной системой Альфа Центавра. Они выяснили, что две из трех звезд соответствуют всем критериям для того, чтобы поддерживать жизнь на планетах.

Альфа Центавра, которая находится по соседству с Солнечной системой, расположенная в 4 световых года (что составляет около 40000000000000 километров от Солнца), в ее состав входят три звезды: A и B, достаточно близко расположены друг к другу, и C, она же Проксима Центавра. Последняя является красным карликом, условия которого позволяют появиться жизни на ней.

Ученые Университета Колорадо изучали данные из обсерватории NASA "Chandra" и обнаружили, что на некоторых планетах с Альфа Центавра шансов появления органических организмов даже больше, чем в Солнечной системе.

Великий Стивен Хокинг, который умер в этом году, предсказал гибель человечества и бегство с умирающей Земли в Альфа Центавра. Также некоторые ученые выдвигали теорию о том, что человечество начало заселять Солнечную систему, прилетев из соседней Альфа Центавра. Возможно, что те живые организмы, которые могут заселять Альфа Центавра, являются далекими предками человечества, но ответ на этот вопрос людям еще предстоит узнать.