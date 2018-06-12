"Даймлер" представил конкурента тяжелому электрогрузовику "Теслы" - ФОТО

На международной тематической выставке в Портланде концерн Daimler продемонстрировал электрическую версию грузовика Freightliner Cascadia, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Гипотетический конкурент Tesla Semi отправится на конвейер в 2021 году, но до того должен пройти обширную программу тестов.

Флагманский грузовик концерна (общий вес составляет порядка 36 тонн) оснащен 550-киловаттными аккумуляторами и силовой установкой, способной выдавать до 730 л.с. Утверждается, что заряда в батареях грузовику хватит для преодоления дистанции в 400 км, а на 80-процентную зарядку аккумуляторов будет уходить порядка полутора часов.

Производитель предполагает, что Freightliner eCascadia сможет использоваться для региональных грузоперевозок и для локальной работы с тяжелыми грузами - например, для перемещения контейнеров в портах. В Daimler уже заявили, что собираются построить 30 экземпляров тягача и передать их партнерам для тестирования в реальных условиях.

Кроме того, концерн представил и средний грузовик M2 с 480-сильной силовой установкой и 325-киловаттными батареями. Этот электротягач на одной зарядке способен проезжать до 350 км, а на подзарядку батарей до 80% уйдет около часа. Предполагается, что М2 может работать в качестве развозного грузовика для местной доставки и для так называемой "логистики последней мили" от складского терминала до заказчика.

Прогнозировать рыночную популярность электрогрузовиков в Daimler AG пока не берутся. "Если мы продадим 500 или 1000 экземпляров в первый год продаж, я думаю, это можно будет назвать успехом", - заявил в Портленде глава грузового подразделения концерна Мартин Даум. Тем не менее, концерн продолжает инвестировать значительные средства в разработку электрического коммерческого транспорта и рассчитывает, что к началу следующего десятилетия полностью электрическую модификацию получит каждый представитель модельного ряда подразделения.

Что касается тягача Tesla Semi, то его производство планируется запустить уже в следующем году. Представленный в 2017 году тягач обладает запасом хода, превышающим 800 км (в максимальной комплектации) и способен ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за пять секунд. В Tesla рассчитывают через некоторое время после запуска конвейера выйти на объемы в 100 000 таких тягачей в год.