12 крутых завтраков для неспешных выходных - ФОТО

Многие мечтают об изменениях в своей жизни. Почему бы не начать с утра и нового завтрака? В будни, когда важна каждая минута, не всегда удобно экспериментировать с блюдами. А в выходное утро кухню спокойно можно превратить в кулинарную лабораторию и заняться в ней новыми "опытами". А если набить руку, то вкусные завтраки будет легко готовить и в рабочий день.

Ну а Day.Az со ссылкой на Vesti.ru предлагаем вам непременно насладиться новыми завтраками прямо в это воскресенье!

Шоколадные оладушки

Для истинных любителей шоколада предлагаем этот утренний рецепт.

Вам понадобятся:

мука - 3/4 стакана

какао-порошок без сахара - 80 г

яйцо - 2 шт.

кефир - 100 мл

молоко - 100 мл

сливочное масло - 40 г

оливковое масло - 2 ст. л.

сахар

соль

Как приготовить:

Желтки отделите от белков. Белки на время уберите в холодильник, а желтки взбейте миксером с сахаром.

Добавьте к желткам какао и предварительно растопленное сливочное масло. Продолжая взбивать, влейте молоко, кефир и всыпьте муку.

Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену и аккуратно добавьте в шоколадное тесто, чтобы пена не осела. Перемешайте.

В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарьте оладушки по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте с тертым или растопленным шоколадом.

Овсяная каша с хурмой

Овсяная каша занимает почетное месте в списке самых популярных и полезных завтраков. Если вы хотите ее немного разнообразить, попробуйте рецепт с хурмой и сушеным физалисом.

Вам понадобятся:

овсяные хлопья - 50 г

хурма - 100 г

молоко - 100 мл

вода - 100 мл

киноа - 10 г

сушеный физалис - 10 г

тыквенные семечки - 10 г

льняные семена - 5 г

имбирь молотый

кардамон

корица

Как приготовить:

Хурму нарежьте тонкими дольками. На сухой сковороде обжарьте киноа и тыквенные семена на среднем огне 3 минуты.

Налейте молоко и воду в кастрюлю. Добавьте овсяные хлопья, семена льна и специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 5 минут, время от времени помешивая.

Выложите кашу в тарелку, а сверху добавьте хурму. Посыпьте физалисом, киноа и семенами тыквы.

Ванильные вафли

Если у вас есть вафельница, то почему бы не сделать завтрак а-ля в кофейне? Вафли можно подавать с сезонными фруктами или ягодами, а также медом, сливками или шоколадом.

Вам понадобятся:

молоко - 170 мл

сливочное масло - 150 г

мука - 150 г

яичные белки - 3 шт.

сахар, ванилин

фрукты, шоколад, мед, взбитые сливки

Как приготовить:

В кастрюле нагрейте молоко и растопите в нем сливочное масло. Добавьте ванилин. Когда смесь нагреется примерно до 50 градусов, снимите кастрюлю с огня и медленно добавьте муку, взбивая венчиком до однородной массы.

Взбейте яичные белки, добавляя понемногу сахар, до крепкой пены. Аккуратно соедините яичные белки с приготовленной ранее смесью.

Слегка смажьте вафельницу сливочным маслом и готовьте на средней мощности 5-7 минут.

Киноа с ванильным йогуртом и малиной

Необычный способ подать киноа к столу - приготовить его с ванильным йогуртом и малиной. Все привыкли, что киноа скорее сочетается с курицей, овощами, яйцом и другими более сытными продуктами. Развенчиваем этот стереотип!

Вам понадобятся:

киноа - 1/2 стакана

миндальное молоко - 1 стакан

миндаль - 2 ст. л.

ванильный йогурт - 1/2 стакана

малина - 1/2 стакана

соль и мед

Как приготовить:

В кастрюлю насыпьте киноа, залейте миндальным молоком, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут. Снимите с огня и дайте постоять 5 минут.

В это время в сухой сковороде обжарьте миндаль, а затем охладите его.

Смешайте киноа с ванильным йогуртом, добавьте малину, посыпьте жареным миндалем и полейте медом.

Утренний пудинг с морковью

Существует множество рецептов так называемых завтраков в банке. Предлагаем вам попробовать этот вкусный и очень сытный вариант. Рецепт рассчитан на 2 порции.

Вам понадобятся:

ванильный йогурт - 1 стакан

молоко - 1/2 стакана

изюм - 1/4 стакана

грецкие орехи - 1/4 стакана

морковь тертая - 1/4 стакана

семена чиа - 2 ст. л.

кленовый сироп - 2 ст. л.

корица - 1/2 ч. л.

мускатный орех - 1/2 ч. л.

корень имбиря - 1 см

соль

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, кроме орехов и изюма, в миске.

Разложите полученную смесь в 2 подходящие емкости и уберите на ночь в холодильник.

Перед подачей посыпьте изюмом и орешками.

Йогурт со специями и фисташками

Блюдо, навеянное индийской кухней. Такой йогурт может подаваться не только на завтрак, но и в качестве десерта.

Вам понадобятся:

йогурт натуральный - 700 г

кардамон - 1 коробочка

мускатный орех - щепотка

коричневый сахар - 100 г

шафран - 7 нитей

молоко - 1 ч. л.

фисташки - средняя горсть

Как приготовить:

Накройте сито большим куском марли и выложите туда йогурт. Оставьте его стекать при комнатной температуре на 30 минут.

За это время залейте шафран молоком. В ступке разотрите семена кардамона, щепотку мускатного ореха и коричневый сахар.

Смешайте до однородной консистенции подготовленный йогурт и пряности. Разложите йогурт по стаканчикам и посыпьте измельченными несолеными фисташками.

Киноа-завтрак в банке

Завтрак должен радовать не только желудок, но и глаза. Предлагаем оригинальный и вкусный рецепт киноа-завтрака в банке.

Вам понадобятся:

киноа - 1/2 стакана

оливковое масло - 2 ч. л.

помидоры - 3 шт.

огурцы - 1 шт.

авокадо - 1 шт.

петрушка - пучок

сок лимона - 1 ч. л.

шпинат - 100 г

кунжут - 2 ч. л.

семена кориандра - 1/2 ч. л.

фундук - горсть

яйца - 2 шт.

Для заправки:

оливковое масло - 60 мл

апельсиновый сок - 100 мл

горчица - 2 ч. л.

Как приготовить:

Отварите яйца.

Киноа приготовьте согласно инструкции на упаковке.

Кунжут, семена кориандра и фундук смешайте вместе. Их следует немного растолочь.

Смешайте ингредиенты для заправки и отставьте в сторону настаиваться.

Киноа заправьте оливковым маслом.

Порежьте помидоры, огурец, авокадо на кусочки. Заправьте их орехово-кориандровой смесью.

Выложите в банку с порезанным шпинатом, петрушкой, киноа, овощами. Украсьте яйцом.

Глазунья на пите

Это блюдо - своеобразная пицца на завтрак, которую можно приготовить за считаные минуты, потому что не нужно тратить время на приготовление теста. Основу классической пиццы нам заменит пита.

Вам понадобятся:

пита - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

моцарелла тертая - 5 ст. л.

шпинат - 1/2 стакана

орегано - 1/2 ч. л.

паприка - 1/2 ч. л

тертый пармезан - 3 ч. л.

соль, перец

Как приготовить:

Выложите фольгу на противень для запекания. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте туда противень с фольгой на 10 минут.

Посыпьте питу моцареллой, паприкой и орегано.

Поверх сыра выложите свежий шпинат, оставив место для яйца.

Достаньте противень с фольгой и положите на нее питу. От горячей фольги блюдо будет горячим с обеих сторон.

В середину питы аккуратно разбейте яйцо. Поставьте питу в духовку и запекайте так минут 6-7. Если вы хотите, чтобы желток получился менее жидким, запекайте блюдо 9-10 минут.

Готовое блюдо посыпьте пармезаном и подавайте горячим.

Банановый хлеб с черникой

Если вы еще не пробовали десертный хлеб, то самое время это исправить. Банан - идеальный фрукт для выпечки.

Вам понадобятся:

молоко - 1/4 стакана

натуральный йогурт - 3/4 стакана

коричневый сахар - 3/4 стакана

оливковое масло - 1/4 стакана

яйца - 2 шт.

бананы - 3 шт.

цельнозерновая мука - 1 1/4 стакана

пшеничная мука - 1 стакан

разрыхлитель - 1 1/2 ч. л.

молотая корица - 3/4 ч. л.

сода - 1/2 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

молотый мускатный орех - 1/4 ч. л.

черника - 1/4 стакана

Как приготовить:

Бананы очистите и переложите в миску. С помощью вилки разомните их в пюре.

Смешайте молоко и натуральный йогурт. Перемешайте и оставьте на 5 минут.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпекания небольшим количеством сливочного масла.

С помощью венчика смешайте в миске йогурт с молоком, коричневый сахар, оливковое масло и яйца. Хорошо перемешайте.

Добавьте банановое пюре. Хорошо перемешайте еще раз.

В другой миске смешайте обе муки, разрыхлитель, корицу, соду, соль и мускатный орех.

Соедините мучную и молочную смеси. Хорошенько перемешайте.

Добавьте в тесто чернику и выложите смесь в форму.

Выпекайте в течение 1 часа.

Остудите в форме 10 минут. Затем выложите кекс на тарелку. Остудите при комнатной температуре в течение 2 часов, прежде чем резать на кусочки.

Аппетитные сырники

Пышные, воздушные, румяные. Что может быть вкуснее сырников на завтрак, да еще со сметаной или джемом?

Вам понадобятся:

творог - 2 пачки

манная крупа - 3-4 ст. л.

яйца - 2 шт.

ванильный сахар - 1 пакетик

корица

растительное масло

Как приготовить:

Взбейте яйца венчиком.

Соедините творог с яйцами, добавьте корицу и ванильный сахар.

Перемешайте массу (можно в блендере), добавьте манную крупу. Подождите минут 20, чтобы манка набухла.

Жарьте на слабом огне до золотистой корочки.

Подавайте с медом, джемом, сметаной, ягодами или фруктами..

Перловая каша с сухофруктами

Перловую кашу традиционно считают гарниром или добавкой к рассольнику. Но она прекрасно подходит для завтрака и сочетается с сухофруктами.

Вам понадобятся:

перловая крупа - 200 г

курага - 10 шт.

инжир - 10 шт.

красное яблоко - 1 шт.

барбарис - 1 ст. л.

бадьян - 1 цветок

пажитник - 1 ч. л.

льняное масло - 2 ст. л.

соль - 2 ч. л.

вода - 200 мл

Как приготовить:

В кипящую воду засыпьте промытую перловую крупу и варите 10 минут на сильном огне. Воду слейте, а перловку промойте под проточной водой.

Курагу и инжир нарежьте соломкой.

Яблоко очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками.

Соедините все ингредиенты вместе в сковороде, добавьте воду и оставьте под закрытой крышкой на среднем огне на 25 минут. Помешайте 3-4 раза за это время, чтобы каша равномерно пропарилась. Если вода полностью выпарилась, а каша не успела приготовиться, добавьте еще воды.

Снимите кашу с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут.

Перед подачей украсьте сухофруктами.

Яйцо с ветчиной на блинчике

Если вы любите блины, которые, кстати, отлично сочетаются с любыми ингредиентами, то вам точно понравится яичница в блинчике. Рецепт можно дополнить любимым сыром и свежими ароматными травами.

Вам понадобятся:

молоко - 1/2 стакана

мука - 1/4 стакана

сахар - 1 ст. л.

яйцо - 2 шт.

сливочное масло - 1 ст. л.

ветчина - 2 куска

соль

Как приготовить: