12 крутых завтраков для неспешных выходных - ФОТО

12 июня 2018 01:00

Многие мечтают об изменениях в своей жизни. Почему бы не начать с утра и нового завтрака? В будни, когда важна каждая минута, не всегда удобно экспериментировать с блюдами. А в выходное утро кухню спокойно можно превратить в кулинарную лабораторию и заняться в ней новыми "опытами". А если набить руку, то вкусные завтраки будет легко готовить и в рабочий день.

Ну а Day.Az со ссылкой на Vesti.ru предлагаем вам непременно насладиться новыми завтраками прямо в это воскресенье!

Шоколадные оладушки

Для истинных любителей шоколада предлагаем этот утренний рецепт.

Вам понадобятся:

  • мука - 3/4 стакана
  • какао-порошок без сахара - 80 г
  • яйцо - 2 шт.
  • кефир - 100 мл
  • молоко - 100 мл
  • сливочное масло - 40 г
  • оливковое масло - 2 ст. л.
  • сахар
  • соль

Как приготовить:

  • Желтки отделите от белков. Белки на время уберите в холодильник, а желтки взбейте миксером с сахаром.
  • Добавьте к желткам какао и предварительно растопленное сливочное масло. Продолжая взбивать, влейте молоко, кефир и всыпьте муку.
  • Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену и аккуратно добавьте в шоколадное тесто, чтобы пена не осела. Перемешайте.
  • В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарьте оладушки по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте с тертым или растопленным шоколадом.

Овсяная каша с хурмой

Овсяная каша занимает почетное месте в списке самых популярных и полезных завтраков. Если вы хотите ее немного разнообразить, попробуйте рецепт с хурмой и сушеным физалисом.

Вам понадобятся:

  • овсяные хлопья - 50 г
  • хурма - 100 г
  • молоко - 100 мл
  • вода - 100 мл
  • киноа - 10 г
  • сушеный физалис - 10 г
  • тыквенные семечки - 10 г
  • льняные семена - 5 г
  • имбирь молотый
  • кардамон
  • корица

Как приготовить:

  • Хурму нарежьте тонкими дольками. На сухой сковороде обжарьте киноа и тыквенные семена на среднем огне 3 минуты.
  • Налейте молоко и воду в кастрюлю. Добавьте овсяные хлопья, семена льна и специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 5 минут, время от времени помешивая.
  • Выложите кашу в тарелку, а сверху добавьте хурму. Посыпьте физалисом, киноа и семенами тыквы.

Ванильные вафли

Если у вас есть вафельница, то почему бы не сделать завтрак а-ля в кофейне? Вафли можно подавать с сезонными фруктами или ягодами, а также медом, сливками или шоколадом.

Вам понадобятся:

  • молоко - 170 мл
  • сливочное масло - 150 г
  • мука - 150 г
  • яичные белки - 3 шт.
  • сахар, ванилин
  • фрукты, шоколад, мед, взбитые сливки

Как приготовить:

  • В кастрюле нагрейте молоко и растопите в нем сливочное масло. Добавьте ванилин. Когда смесь нагреется примерно до 50 градусов, снимите кастрюлю с огня и медленно добавьте муку, взбивая венчиком до однородной массы.
  • Взбейте яичные белки, добавляя понемногу сахар, до крепкой пены. Аккуратно соедините яичные белки с приготовленной ранее смесью.
  • Слегка смажьте вафельницу сливочным маслом и готовьте на средней мощности 5-7 минут.

Киноа с ванильным йогуртом и малиной

Необычный способ подать киноа к столу - приготовить его с ванильным йогуртом и малиной. Все привыкли, что киноа скорее сочетается с курицей, овощами, яйцом и другими более сытными продуктами. Развенчиваем этот стереотип!

Вам понадобятся:

  • киноа - 1/2 стакана
  • миндальное молоко - 1 стакан
  • миндаль - 2 ст. л.
  • ванильный йогурт - 1/2 стакана
  • малина - 1/2 стакана
  • соль и мед

Как приготовить:

  • В кастрюлю насыпьте киноа, залейте миндальным молоком, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут. Снимите с огня и дайте постоять 5 минут.
  • В это время в сухой сковороде обжарьте миндаль, а затем охладите его.
  • Смешайте киноа с ванильным йогуртом, добавьте малину, посыпьте жареным миндалем и полейте медом.

Утренний пудинг с морковью

Существует множество рецептов так называемых завтраков в банке. Предлагаем вам попробовать этот вкусный и очень сытный вариант. Рецепт рассчитан на 2 порции.

Вам понадобятся:

  • ванильный йогурт - 1 стакан
  • молоко - 1/2 стакана
  • изюм - 1/4 стакана
  • грецкие орехи - 1/4 стакана
  • морковь тертая - 1/4 стакана
  • семена чиа - 2 ст. л.
  • кленовый сироп - 2 ст. л.
  • корица - 1/2 ч. л.
  • мускатный орех - 1/2 ч. л.
  • корень имбиря - 1 см
  • соль

Как приготовить:

  • Смешайте все ингредиенты, кроме орехов и изюма, в миске.
  • Разложите полученную смесь в 2 подходящие емкости и уберите на ночь в холодильник.
  • Перед подачей посыпьте изюмом и орешками.

Йогурт со специями и фисташками

Блюдо, навеянное индийской кухней. Такой йогурт может подаваться не только на завтрак, но и в качестве десерта.

Вам понадобятся:

  • йогурт натуральный - 700 г
  • кардамон - 1 коробочка
  • мускатный орех - щепотка
  • коричневый сахар - 100 г
  • шафран - 7 нитей
  • молоко - 1 ч. л.
  • фисташки - средняя горсть

Как приготовить:

  • Накройте сито большим куском марли и выложите туда йогурт. Оставьте его стекать при комнатной температуре на 30 минут.
  • За это время залейте шафран молоком. В ступке разотрите семена кардамона, щепотку мускатного ореха и коричневый сахар.
  • Смешайте до однородной консистенции подготовленный йогурт и пряности. Разложите йогурт по стаканчикам и посыпьте измельченными несолеными фисташками.

Киноа-завтрак в банке

Завтрак должен радовать не только желудок, но и глаза. Предлагаем оригинальный и вкусный рецепт киноа-завтрака в банке.

Вам понадобятся:

  • киноа - 1/2 стакана
  • оливковое масло - 2 ч. л.
  • помидоры - 3 шт.
  • огурцы - 1 шт.
  • авокадо - 1 шт.
  • петрушка - пучок
  • сок лимона - 1 ч. л.
  • шпинат - 100 г
  • кунжут - 2 ч. л.
  • семена кориандра - 1/2 ч. л.
  • фундук - горсть
  • яйца - 2 шт.

Для заправки:

  • оливковое масло - 60 мл
  • апельсиновый сок - 100 мл
  • горчица - 2 ч. л.

Как приготовить:

  • Отварите яйца.
  • Киноа приготовьте согласно инструкции на упаковке.
  • Кунжут, семена кориандра и фундук смешайте вместе. Их следует немного растолочь.
  • Смешайте ингредиенты для заправки и отставьте в сторону настаиваться.
  • Киноа заправьте оливковым маслом.
  • Порежьте помидоры, огурец, авокадо на кусочки. Заправьте их орехово-кориандровой смесью.
  • Выложите в банку с порезанным шпинатом, петрушкой, киноа, овощами. Украсьте яйцом.

Глазунья на пите

Это блюдо - своеобразная пицца на завтрак, которую можно приготовить за считаные минуты, потому что не нужно тратить время на приготовление теста. Основу классической пиццы нам заменит пита.

Вам понадобятся:

  • пита - 1 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • моцарелла тертая - 5 ст. л.
  • шпинат - 1/2 стакана
  • орегано - 1/2 ч. л.
  • паприка - 1/2 ч. л
  • тертый пармезан - 3 ч. л.
  • соль, перец

Как приготовить:

  • Выложите фольгу на противень для запекания. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте туда противень с фольгой на 10 минут.
  • Посыпьте питу моцареллой, паприкой и орегано.
  • Поверх сыра выложите свежий шпинат, оставив место для яйца.
  • Достаньте противень с фольгой и положите на нее питу. От горячей фольги блюдо будет горячим с обеих сторон.
  • В середину питы аккуратно разбейте яйцо. Поставьте питу в духовку и запекайте так минут 6-7. Если вы хотите, чтобы желток получился менее жидким, запекайте блюдо 9-10 минут.
  • Готовое блюдо посыпьте пармезаном и подавайте горячим.

Банановый хлеб с черникой

Если вы еще не пробовали десертный хлеб, то самое время это исправить. Банан - идеальный фрукт для выпечки.

Вам понадобятся:

  • молоко - 1/4 стакана
  • натуральный йогурт - 3/4 стакана
  • коричневый сахар - 3/4 стакана
  • оливковое масло - 1/4 стакана
  • яйца - 2 шт.
  • бананы - 3 шт.
  • цельнозерновая мука - 1 1/4 стакана
  • пшеничная мука - 1 стакан
  • разрыхлитель - 1 1/2 ч. л.
  • молотая корица - 3/4 ч. л.
  • сода - 1/2 ч. л.
  • соль - 1/2 ч. л.
  • молотый мускатный орех - 1/4 ч. л.
  • черника - 1/4 стакана

Как приготовить:

  • Бананы очистите и переложите в миску. С помощью вилки разомните их в пюре.
  • Смешайте молоко и натуральный йогурт. Перемешайте и оставьте на 5 минут.
  • Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпекания небольшим количеством сливочного масла.
  • С помощью венчика смешайте в миске йогурт с молоком, коричневый сахар, оливковое масло и яйца. Хорошо перемешайте.
  • Добавьте банановое пюре. Хорошо перемешайте еще раз.
  • В другой миске смешайте обе муки, разрыхлитель, корицу, соду, соль и мускатный орех.
  • Соедините мучную и молочную смеси. Хорошенько перемешайте.
  • Добавьте в тесто чернику и выложите смесь в форму.
  • Выпекайте в течение 1 часа.
  • Остудите в форме 10 минут. Затем выложите кекс на тарелку. Остудите при комнатной температуре в течение 2 часов, прежде чем резать на кусочки.

Аппетитные сырники

Пышные, воздушные, румяные. Что может быть вкуснее сырников на завтрак, да еще со сметаной или джемом?

Вам понадобятся:

  • творог - 2 пачки
  • манная крупа - 3-4 ст. л.
  • яйца - 2 шт.
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • корица
  • растительное масло

Как приготовить:

  • Взбейте яйца венчиком.
  • Соедините творог с яйцами, добавьте корицу и ванильный сахар.
  • Перемешайте массу (можно в блендере), добавьте манную крупу. Подождите минут 20, чтобы манка набухла.
  • Жарьте на слабом огне до золотистой корочки.
  • Подавайте с медом, джемом, сметаной, ягодами или фруктами..

Перловая каша с сухофруктами

Перловую кашу традиционно считают гарниром или добавкой к рассольнику. Но она прекрасно подходит для завтрака и сочетается с сухофруктами.

Вам понадобятся:

  • перловая крупа - 200 г
  • курага - 10 шт.
  • инжир - 10 шт.
  • красное яблоко - 1 шт.
  • барбарис - 1 ст. л.
  • бадьян - 1 цветок
  • пажитник - 1 ч. л.
  • льняное масло - 2 ст. л.
  • соль - 2 ч. л.
  • вода - 200 мл

Как приготовить:

  • В кипящую воду засыпьте промытую перловую крупу и варите 10 минут на сильном огне. Воду слейте, а перловку промойте под проточной водой.
  • Курагу и инжир нарежьте соломкой.
  • Яблоко очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками.
  • Соедините все ингредиенты вместе в сковороде, добавьте воду и оставьте под закрытой крышкой на среднем огне на 25 минут. Помешайте 3-4 раза за это время, чтобы каша равномерно пропарилась. Если вода полностью выпарилась, а каша не успела приготовиться, добавьте еще воды.
  • Снимите кашу с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут.
  • Перед подачей украсьте сухофруктами.

Яйцо с ветчиной на блинчике

Если вы любите блины, которые, кстати, отлично сочетаются с любыми ингредиентами, то вам точно понравится яичница в блинчике. Рецепт можно дополнить любимым сыром и свежими ароматными травами.

Вам понадобятся:

  • молоко - 1/2 стакана
  • мука - 1/4 стакана
  • сахар - 1 ст. л.
  • яйцо - 2 шт.
  • сливочное масло - 1 ст. л.
  • ветчина - 2 куска
  • соль

Как приготовить:

  • Для начала приготовьте блин. В отдельной миске смешайте соль, сахар и муку.
  • В другой миске при помощи венчика перемешайте яйцо, молоко и растопленное сливочное масло. Затем объедините сухую смесь с мокрой и перемешивайте до исчезновения комочков.
  • Разогрейте на сковороде растительное масло и вылейте туда всю смесь. Готовьте по 4-6 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовый блин выложите на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы убрать излишки масла.
  • Затем переложите блин в небольшую форму для запекания, чтобы начать наполнять его начинкой.
  • Сначала положите внутрь ветчину. Количество ветчины может быть любое, все зависит от того, насколько вы ее любите. Но мы не рекомендуем класть больше 3 кусков, потому что это может перебить вкус всего блюда.
  • Теперь аккуратно разбейте яйцо в центре. Лучше сначала разбить его в миску, а затем осторожно перелить, придерживая столовой ложкой.
  • Заверните креп конвертиком и как следует примните его по краям, чтобы во время запекания яйцо не вытекло наружу.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов, посолите и поперчите яйцо и поставьте запекаться на 15-17 минут. Этого времени будет достаточно для того, чтобы желток полностью схватился. Если вам больше нравится жидкий желток, запекайте блюдо в течение 12 минут.
  • Подавайте яйцо в блине со свежей зеленью и овощами. По желанию можно посыпать пармезаном или тертой моцареллой.
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