12 крутых завтраков для неспешных выходных - ФОТО
Многие мечтают об изменениях в своей жизни. Почему бы не начать с утра и нового завтрака? В будни, когда важна каждая минута, не всегда удобно экспериментировать с блюдами. А в выходное утро кухню спокойно можно превратить в кулинарную лабораторию и заняться в ней новыми "опытами". А если набить руку, то вкусные завтраки будет легко готовить и в рабочий день.
Ну а Day.Az со ссылкой на Vesti.ru предлагаем вам непременно насладиться новыми завтраками прямо в это воскресенье!
Шоколадные оладушки
Вам понадобятся:
- мука - 3/4 стакана
- какао-порошок без сахара - 80 г
- яйцо - 2 шт.
- кефир - 100 мл
- молоко - 100 мл
- сливочное масло - 40 г
- оливковое масло - 2 ст. л.
- сахар
- соль
Как приготовить:
- Желтки отделите от белков. Белки на время уберите в холодильник, а желтки взбейте миксером с сахаром.
- Добавьте к желткам какао и предварительно растопленное сливочное масло. Продолжая взбивать, влейте молоко, кефир и всыпьте муку.
- Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену и аккуратно добавьте в шоколадное тесто, чтобы пена не осела. Перемешайте.
- В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарьте оладушки по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте с тертым или растопленным шоколадом.
Овсяная каша с хурмой
Вам понадобятся:
- овсяные хлопья - 50 г
- хурма - 100 г
- молоко - 100 мл
- вода - 100 мл
- киноа - 10 г
- сушеный физалис - 10 г
- тыквенные семечки - 10 г
- льняные семена - 5 г
- имбирь молотый
- кардамон
- корица
Как приготовить:
- Хурму нарежьте тонкими дольками. На сухой сковороде обжарьте киноа и тыквенные семена на среднем огне 3 минуты.
- Налейте молоко и воду в кастрюлю. Добавьте овсяные хлопья, семена льна и специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 5 минут, время от времени помешивая.
- Выложите кашу в тарелку, а сверху добавьте хурму. Посыпьте физалисом, киноа и семенами тыквы.
Ванильные вафли
Вам понадобятся:
- молоко - 170 мл
- сливочное масло - 150 г
- мука - 150 г
- яичные белки - 3 шт.
- сахар, ванилин
- фрукты, шоколад, мед, взбитые сливки
Как приготовить:
- В кастрюле нагрейте молоко и растопите в нем сливочное масло. Добавьте ванилин. Когда смесь нагреется примерно до 50 градусов, снимите кастрюлю с огня и медленно добавьте муку, взбивая венчиком до однородной массы.
- Взбейте яичные белки, добавляя понемногу сахар, до крепкой пены. Аккуратно соедините яичные белки с приготовленной ранее смесью.
- Слегка смажьте вафельницу сливочным маслом и готовьте на средней мощности 5-7 минут.
Киноа с ванильным йогуртом и малиной
Вам понадобятся:
- киноа - 1/2 стакана
- миндальное молоко - 1 стакан
- миндаль - 2 ст. л.
- ванильный йогурт - 1/2 стакана
- малина - 1/2 стакана
- соль и мед
Как приготовить:
- В кастрюлю насыпьте киноа, залейте миндальным молоком, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут. Снимите с огня и дайте постоять 5 минут.
- В это время в сухой сковороде обжарьте миндаль, а затем охладите его.
- Смешайте киноа с ванильным йогуртом, добавьте малину, посыпьте жареным миндалем и полейте медом.
Утренний пудинг с морковью
Вам понадобятся:
- ванильный йогурт - 1 стакан
- молоко - 1/2 стакана
- изюм - 1/4 стакана
- грецкие орехи - 1/4 стакана
- морковь тертая - 1/4 стакана
- семена чиа - 2 ст. л.
- кленовый сироп - 2 ст. л.
- корица - 1/2 ч. л.
- мускатный орех - 1/2 ч. л.
- корень имбиря - 1 см
- соль
Как приготовить:
- Смешайте все ингредиенты, кроме орехов и изюма, в миске.
- Разложите полученную смесь в 2 подходящие емкости и уберите на ночь в холодильник.
- Перед подачей посыпьте изюмом и орешками.
Йогурт со специями и фисташками
Вам понадобятся:
- йогурт натуральный - 700 г
- кардамон - 1 коробочка
- мускатный орех - щепотка
- коричневый сахар - 100 г
- шафран - 7 нитей
- молоко - 1 ч. л.
- фисташки - средняя горсть
Как приготовить:
- Накройте сито большим куском марли и выложите туда йогурт. Оставьте его стекать при комнатной температуре на 30 минут.
- За это время залейте шафран молоком. В ступке разотрите семена кардамона, щепотку мускатного ореха и коричневый сахар.
- Смешайте до однородной консистенции подготовленный йогурт и пряности. Разложите йогурт по стаканчикам и посыпьте измельченными несолеными фисташками.
Киноа-завтрак в банке
Вам понадобятся:
- киноа - 1/2 стакана
- оливковое масло - 2 ч. л.
- помидоры - 3 шт.
- огурцы - 1 шт.
- авокадо - 1 шт.
- петрушка - пучок
- сок лимона - 1 ч. л.
- шпинат - 100 г
- кунжут - 2 ч. л.
- семена кориандра - 1/2 ч. л.
- фундук - горсть
- яйца - 2 шт.
Для заправки:
- оливковое масло - 60 мл
- апельсиновый сок - 100 мл
- горчица - 2 ч. л.
Как приготовить:
- Отварите яйца.
- Киноа приготовьте согласно инструкции на упаковке.
- Кунжут, семена кориандра и фундук смешайте вместе. Их следует немного растолочь.
- Смешайте ингредиенты для заправки и отставьте в сторону настаиваться.
- Киноа заправьте оливковым маслом.
- Порежьте помидоры, огурец, авокадо на кусочки. Заправьте их орехово-кориандровой смесью.
- Выложите в банку с порезанным шпинатом, петрушкой, киноа, овощами. Украсьте яйцом.
Глазунья на пите
Вам понадобятся:
- пита - 1 шт.
- яйцо - 1 шт.
- моцарелла тертая - 5 ст. л.
- шпинат - 1/2 стакана
- орегано - 1/2 ч. л.
- паприка - 1/2 ч. л
- тертый пармезан - 3 ч. л.
- соль, перец
Как приготовить:
- Выложите фольгу на противень для запекания. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте туда противень с фольгой на 10 минут.
- Посыпьте питу моцареллой, паприкой и орегано.
- Поверх сыра выложите свежий шпинат, оставив место для яйца.
- Достаньте противень с фольгой и положите на нее питу. От горячей фольги блюдо будет горячим с обеих сторон.
- В середину питы аккуратно разбейте яйцо. Поставьте питу в духовку и запекайте так минут 6-7. Если вы хотите, чтобы желток получился менее жидким, запекайте блюдо 9-10 минут.
- Готовое блюдо посыпьте пармезаном и подавайте горячим.
Банановый хлеб с черникой
Вам понадобятся:
- молоко - 1/4 стакана
- натуральный йогурт - 3/4 стакана
- коричневый сахар - 3/4 стакана
- оливковое масло - 1/4 стакана
- яйца - 2 шт.
- бананы - 3 шт.
- цельнозерновая мука - 1 1/4 стакана
- пшеничная мука - 1 стакан
- разрыхлитель - 1 1/2 ч. л.
- молотая корица - 3/4 ч. л.
- сода - 1/2 ч. л.
- соль - 1/2 ч. л.
- молотый мускатный орех - 1/4 ч. л.
- черника - 1/4 стакана
Как приготовить:
- Бананы очистите и переложите в миску. С помощью вилки разомните их в пюре.
- Смешайте молоко и натуральный йогурт. Перемешайте и оставьте на 5 минут.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпекания небольшим количеством сливочного масла.
- С помощью венчика смешайте в миске йогурт с молоком, коричневый сахар, оливковое масло и яйца. Хорошо перемешайте.
- Добавьте банановое пюре. Хорошо перемешайте еще раз.
- В другой миске смешайте обе муки, разрыхлитель, корицу, соду, соль и мускатный орех.
- Соедините мучную и молочную смеси. Хорошенько перемешайте.
- Добавьте в тесто чернику и выложите смесь в форму.
- Выпекайте в течение 1 часа.
- Остудите в форме 10 минут. Затем выложите кекс на тарелку. Остудите при комнатной температуре в течение 2 часов, прежде чем резать на кусочки.
Аппетитные сырники
Вам понадобятся:
- творог - 2 пачки
- манная крупа - 3-4 ст. л.
- яйца - 2 шт.
- ванильный сахар - 1 пакетик
- корица
- растительное масло
Как приготовить:
- Взбейте яйца венчиком.
- Соедините творог с яйцами, добавьте корицу и ванильный сахар.
- Перемешайте массу (можно в блендере), добавьте манную крупу. Подождите минут 20, чтобы манка набухла.
- Жарьте на слабом огне до золотистой корочки.
- Подавайте с медом, джемом, сметаной, ягодами или фруктами..
Перловая каша с сухофруктами
Вам понадобятся:
- перловая крупа - 200 г
- курага - 10 шт.
- инжир - 10 шт.
- красное яблоко - 1 шт.
- барбарис - 1 ст. л.
- бадьян - 1 цветок
- пажитник - 1 ч. л.
- льняное масло - 2 ст. л.
- соль - 2 ч. л.
- вода - 200 мл
Как приготовить:
- В кипящую воду засыпьте промытую перловую крупу и варите 10 минут на сильном огне. Воду слейте, а перловку промойте под проточной водой.
- Курагу и инжир нарежьте соломкой.
- Яблоко очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками.
- Соедините все ингредиенты вместе в сковороде, добавьте воду и оставьте под закрытой крышкой на среднем огне на 25 минут. Помешайте 3-4 раза за это время, чтобы каша равномерно пропарилась. Если вода полностью выпарилась, а каша не успела приготовиться, добавьте еще воды.
- Снимите кашу с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут.
- Перед подачей украсьте сухофруктами.
Яйцо с ветчиной на блинчике
Вам понадобятся:
- молоко - 1/2 стакана
- мука - 1/4 стакана
- сахар - 1 ст. л.
- яйцо - 2 шт.
- сливочное масло - 1 ст. л.
- ветчина - 2 куска
- соль
Как приготовить:
- Для начала приготовьте блин. В отдельной миске смешайте соль, сахар и муку.
- В другой миске при помощи венчика перемешайте яйцо, молоко и растопленное сливочное масло. Затем объедините сухую смесь с мокрой и перемешивайте до исчезновения комочков.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и вылейте туда всю смесь. Готовьте по 4-6 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовый блин выложите на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы убрать излишки масла.
- Затем переложите блин в небольшую форму для запекания, чтобы начать наполнять его начинкой.
- Сначала положите внутрь ветчину. Количество ветчины может быть любое, все зависит от того, насколько вы ее любите. Но мы не рекомендуем класть больше 3 кусков, потому что это может перебить вкус всего блюда.
- Теперь аккуратно разбейте яйцо в центре. Лучше сначала разбить его в миску, а затем осторожно перелить, придерживая столовой ложкой.
- Заверните креп конвертиком и как следует примните его по краям, чтобы во время запекания яйцо не вытекло наружу.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, посолите и поперчите яйцо и поставьте запекаться на 15-17 минут. Этого времени будет достаточно для того, чтобы желток полностью схватился. Если вам больше нравится жидкий желток, запекайте блюдо в течение 12 минут.
- Подавайте яйцо в блине со свежей зеленью и овощами. По желанию можно посыпать пармезаном или тертой моцареллой.