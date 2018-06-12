Что могут рассказать о нас движения наших глаз

О ваших качествах характера люди судят по многим признакам - вашему знаку зодиака, почерку, вкусовым предпочтениям, но лишь некоторые из них имеют под собой научную основу. Лучшими тестами для определения качеств личности, с научной точки зрения, является модель, известная как "Большая пятерка", сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Недавно ученые добились того, что искусственный интеллект смог спрогнозировать, по меньшей мере, четыре из пяти личностных качеств у отдельных людей, не подвергая их при этом никакому тестированию. Искусственный интеллект просто отслеживал, как двигаются их глаза.

Пятифакторная модель личности человека включает такие черты как открытость опыту (интеллект), добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и невротизм (эмоциональная стабильность). В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, Тобиас Лоетшер из Университета Южной Австралии и его коллеги продемонстрировали, как их метод отслеживания глаз помогает успешно предсказывать четыре из этих пяти (кроме открытости) черт, плюс еще нечто, называемое "перцептивным любопытством", которое направляет на контакт с новой визуальной, тактильной, аудиальной и другой стимуляцией.

Это может показаться невероятным, но метод отслеживания движений глаз нельзя считать надуманным. В конце концов, и вам, вероятно, приходило в голову, что незнакомец с бегающим взглядом немного нервничает или, что знакомый, который любит пристально смотреть на вас, экстраверт. Прошлые исследования подтверждают это: одно исследование показало, что оптимисты тратят меньше времени на рассматривание отвратительных изображений на плакатах в медицинских учреждениях, чем пессимисты, а в ходе другого обнаружилось, что люди с высокой открытостью тратят больше времени, рассматривая локации в абстрактных анимациях.

Эти исследования просто показали, что определенные черты характера соотносятся с определенными движениями глаз. Но так ведь можно и предсказывать черты характера того или иного человека. Это открывает много возможностей, в том числе и в сфере робототехники. Если роботы по движениям глаз научатся определять, что вы за человек, они смогут регулировать свое поведение "на лету" и создавать для вас, пользователя, лучшие условия.

Для исследования ученые попросили 42 студентов заполнить анкету, чтобы определить черты их характера, а затем надеть очки для отслеживания движений глаз и прогуляться по кампусу, зайти в магазин. Затем ученые обработали данные на компьютере с помощью специального алгоритма, который находил соответствие между личностными чертами участников и тем, как двигались их глаза.

Очки отслеживали широкий спектр движений глаз, в том числе направление взгляда, размер зрачков, количество и тип саккад - быстрые строго согласованные движения глаз между точками фиксации. Выяснилось, что для определенных типов личностей присущи определенные типы движений глаз. На невротизм указывала частота миганий; на добросовестность - скорость саккад. Доброжелательность можно было предсказать по тому, как долго испытуемый смотрел в нижний правый угол "кадра" (видимого пространства перед ним), в то время как на экстраверсию указывал размер зрачков и количество маленьких саккад. Перцептивное любопытство определялось изменением размера зрачков испытуемого.

Точность этих предсказаний пока не впечатляет: всего на 7-15% выше обычной случайности. Но это небольшое исследование, и у Лоетшера есть надежда на будущее. "Для искусственного интеллекта обычно требуется тысячи или миллионы пакетов данных для получения точных предсказаний", - сказал он. "Мы ожидаем, что скоро он будет намного лучше справляться с этим".

Есть необходимость рассмотреть эти достижения с этической точки зрения - не станут ли эти предсказания средством манипуляции людьми определенного типа личности в корыстных целях.

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