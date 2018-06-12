Мигрень - побочный эффект полезных адаптаций

Принято считать, что эволюция - это процесс непрерывного улучшения и совершенствования. Но, как известно, на любом пути, ведущем к успеху, встречаются преграды.

Это касается и развития нашего с вами мозга. Связано это с тем, что эволюция не считает нужным учитывать все его особенности, накопившиеся за всю историю человеческого вида, ей важно увеличение продолжительности жизни и, как следствие, выживаемости. Поэтому, когда в ДНК появляется новый элемент, позволяющий выжить виду в целом, иногда возникают не самые приятные побочные эффекты.

Например, когда наши предки стали ходить на прямых ногах, это сохранило драгоценную энергию, но также стало причиной появления проблем со спиной из-за увеличения тяжести веса, который пришлось выдерживать позвоночнику. Благодаря недавним исследованиям, стало известно о похожем "побочном эффекте": как только человек покинул Африку, генетическая адаптация, позволившая перенести холод, вызвала появление такого явления, как мигрень, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Около 60 тысяч лет назад началось расселение вида по всему миру, и человеку приходилось приспосабливаться под различные условия обитания, что влияло на весь вид из-за разнообразных мутаций и адаптаций. Исследователями из института Эволюционной Антропологии Макса Планка был найден ген, наградивший нас возможностью реагировать на холод определенным образом. Конечно, эволюция, как и наука, не стояла на месте, и ученые обнаружили, что этот ген встречается гораздо чаще у жителей северных народов, чем у африканцев. Оказалось, что этот ген был уже известен, но только в качестве того, который вызывает головные боли при мигрени.

Один из семи людей на планете страдает мигренями, по распространенности - это третья причина головных болей после кариеса и перенапряжения. Часто невыносимые боли длятся от 4 до 72 часов. Причем до сих пор достоверно неизвестен механизм, вызывающий этот симптом, так как мигрени, как и любые другие заболевания, вызывает далеко не один-единственный ген. Предположительно "старый" тип гена, отвечающий за устойчивость организма к холоду, предотвращал мигрень, а "новый" его вариант - увеличивает риск ее развития.

Каждый из нас хотя бы раз замечал появление головной боли после приема очень холодной пищи или напитка, но не факт, что это связано с генной адаптацией, о который говорится в исследованиях.

Конечно, самый примечательный факт, исходящий из этого исследования, - это то, как старый ген повлиял на новые фентоипы спустя 100.000 лет. Это значит, что изменения в мозге, запрограммированные нашими предками с начала времен, могут стать причиной перемен в нашем организме из-за случайного совпадения генов, отвечающих вместе за одно и то же.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook