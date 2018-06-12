Точный гороскоп на вторник

Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций. И у вас, и у окружающих то и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, - сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери. Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными столкновениями с окружающими.

Овен

Сегодня день у Овна обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Овну так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Овен и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Телец

Вот день, когда благополучие Тельца может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Тельцу также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Близнецы

Планы Близнецов могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Близнецы не хотят оказаться у разбитого корыта, им не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Рак

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Рака, вынуждая его плыть против течения. Сам же Рак в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Рак рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Лев

День у Льва полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Дева

Деве потребуется вся ее выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Девы. Одним словом, в этот день Деве лучше избегать любых сильных эмоций. А если она все же почувствует, что вот-вот готова взорваться, ей надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Весы

Голова Весов будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Весам максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Скорпион

Скорпиону не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Скорпиону будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Скорпиона они будут играть только время от времени.

Стрелец

В течение дня Стрелец не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Стрельца, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Козерог

Весь день Козерог может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Козерога тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Козерога было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Водолей

Водолей может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Водолею не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Рыбы

Рыбам лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

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