Самые выгодные фильмы в истории кино

На сегодняшний день самым кассовым фильмом мира остается кэмероновский "Аватар", собравший невероятную кассу даже без учета продаж DVD и Blu-ray дисков. Однако, стоит учесть и немаленькие вложения: картина стоила режиссеру и его голливудским приятелям целых $ 237 млн, то есть выручка превысила бюджет меньше, чем в 10 раз. А вот следующая подборка кассовых фильмов несомненно станет для вас сюрпризом - люди буквально на коленке собрали шедевры, каждый из которых принес невероятный доход. Day.Az со ссылкой на Trendymen представляет подборку самых выгодных фильмов в истории кино.

Однажды

Бюджет: $ 150 тыс. Касса: $ 23 млн Обаятельный, очень милый мюзикл о танцующих влюбленных на улицах Дублина настолько понравился людям, что его бюджет окупился примерно в сто пятьдесят раз. Оскар за лучшую песню пошел просто в нагрузку.

Хэллоуин

Бюджет: $ 325 тыс. Касса: $ 70 млн "Хэллоуин" является одним из самых прибыльных независимых слэшеров всех времен. Незамысловатый сюжет не помешал картине стать настоящей классикой и вдохновил целый сонм подражателей.

Наполеон Динамит

Бюджет: $ 400 тыс. Касса: $ 46 млн Никто из съемочной группы вообще не думал о прибыли. Даже главный актер Джон Хардер получил за роль всего тысячу долларов - но, конечно, доля его серьезно возросла после подсчета прибыли.

Рокки

Бюджет: $ 1,1 млн. Касса: $ 225 млн Никто и не думал, что сравнительно малобюджетный фильм никому не известного актера не только окупит вложения, но и станет настоящей классикой. "Рокки" стал для Сталлоне трамплином в большое кино - после успеха картины предложениями о ролях актера буквально завалили.

Американское граффити

Бюджет: $ 777 тыс. Касса: $ 140 млн Вы вряд ли в курсе, но Джордж Лукас когда-то снимал и другие фильмы, кроме незабвенных "Звездных войн". Картина "Американское граффити" стала чуть ли не самой прибыльной лентой всех времен и народов, порадовав продюсеров выручкой в 180 раз превысившей производственный бюджет.

Ночь живых мертвецов

Бюджет: $ 114 тыс. Касса: $ 30 млн Критики разнесли независимый слэшер в пух и прах, что не помешало зрителям оценить "Ночь живых мертвецов" в целых 30 миллионов долларов. С этого началась история франшизы: пять фильмов, два римейка - плюс звание одного из лучших зомби-фильмов всех времен.

Пила

Бюджет: $ 1,2 млн. Касса: $ 103 млн Психологический фильм ужасов режиссера Джеймса Вана задал тон целому поколению новых картин. Притом, "Пила" стала одним из самых ранних фильмов и потому бюджет закладывался очень небольшой.

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